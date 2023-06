Le Maroc, un Chef de file en matière de gestion des questions migratoires (Expert à l’ICMPD)

vendredi, 23 juin, 2023 à 19:15

Marrakech – Le Maroc se présente actuellement comme “un chef de file” en matière de gestion des questions migratoires, a souligné, vendredi à Marrakech, Julien Simon, Chef de Région Méditerranéenne et Chef de bureau régional au Centre International pour le Développement Des Politiques Migratoires (ICMPD).

“Dans le cadre d’un leadership conjoint, je pense que le Maroc se pose en Chef de file, en montrant l’exemple, en s’investissant énormément dans le domaine migratoire, et en prenant un rôle important dans l’élaboration des cadres de coopération sur la région et au-delà même au niveau mondial, à travers notamment, le Pacte de Marrakech, qui a permis de déterminer les grandes lignes sur lesquelles, les pays de par le monde, se sont mis d’accord pour travailler ensemble”, a-t-il déclaré à la MAP, en marge de sa participation à la réunion thématique sur la gestion humanisée des frontières dont les travaux ont pris fin.

Tout en qualifiant d’”indéniables” les compétences du Maroc en la matière, M. Simon, a estimé que le Royaume est mieux outillé pour s’inscrire dans un effort plus opérationnel et se projeter le long des routes migratoires, ensemble avec les partenaires européens, afin de déployer ses compétences, dans le cadre de la coopération avec les pays le long de ces routes migratoires.

Après avoir rappelé que le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires en tant que Secrétariat ne cesse de soutenir le Processus de Rabat, Il a dit toute sa joie d’être présent au Maroc, dans le cadre de cette réunion, pour accompagner les efforts du Royaume en matière de gestion humanisée des frontières.

“La gestion humanisée des frontières est un principe fondamental dans notre approche commune du phénomène de la migration et des défis qu’il représente. Mettre l’humain au centre de la gestion des frontières est absolument essentielle, afin d’assurer la protection de ceux qui ont besoin, ainsi que de l’Etat souverain et de son territoire”, a-t-il expliqué.

Il est très important à cet égard, que des efforts soient effectués sur le principe d’un leadership conjoint et d’une responsabilité partagée, a-t-il ajouté, estimant qu’Il est important que l’Europe et les pays partenaires le long des routes migratoires, s’alignent sur des grandes directions, et mettent en commun des ressources, afin d’investir dans cette question qui est extrêmement coûteuse à savoir : La gestion de la migration.

Et d’enchainer en affirmant que la gestion de la migration requiert des investissements significatifs, sachant qu’il faut vraiment s’atteler sur les causes profondes de la migration et notamment, de soutenir les pays d’origine dans le développement d’environnement, à même de permettre à leurs populations respectives de s’installer sur la durée, sur leurs territoires, au lieu d’entreprendre des mouvements risqués à travers les routes migratoires.

Basé à Vienne, le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires est une organisation internationale qui compte une vingtaine de pays membres, et est active dans 90 pays à travers le monde. Le Centre fait des recommandations politiques sur les questions liées à la migration aux gouvernements et aux agences intergouvernementales.

Cette réunion thématique a été rehaussée par la présence de plus de 85 participants dont, des représentants des Etats du Nord et du Sud, et d’Organisations Internationales, ainsi que des acteurs de la société civile et du monde académique.

Elle se fixait pour objectif de renforcer les capacités des participants en matière de gestion humanisée des frontières et offrira un espace pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que pour l’identification de défis communs.