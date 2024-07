Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, se projette dans la modernité (Ancien président croate)

mercredi, 24 juillet, 2024 à 12:21

Le Royaume-Uni a mis en avant la vision “remarquable” et “globale” de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement et l’intégration économique de l’Afrique, tout en soulignant l’engagement effectif du Maroc et de son Souverain pour assurer un avenir prospère au continent et à sa population.