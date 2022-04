Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, a toujours fait de la question palestinienne l’une des principales préoccupations de sa politique étrangère (universitaire jordanien)

samedi, 23 avril, 2022 à 20:30

Amman – Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a toujours fait de la question palestinienne l’une des principales préoccupations de sa politique étrangère, a affirmé le professeur de Droit international public en Jordanie, Omar Mahmoud Aamar.

Dans un article publié samedi par des médias locaux, M. Mahmoud Aamar a relevé que le Maroc s’est engagé dans toutes les initiatives sérieuses et volontaristes pour soutenir les droits légitimes des Palestiniens, que ce soit aux niveaux politique et diplomatique ou dans les forums régionaux et internationaux.

Les déterminants de la position marocaine, a ajouté l’universitaire, se reflètent dans le fait que le soutien continu et la solidarité active et sérieuse du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, ne sont régis par aucun agenda politique, outre le fait que la position de Sa Majesté le Roi est constante, ne change pas et a été héritée de Son père feu SM Hassan II.

Dans ce contexte, il a mis en avant la participation active du Maroc à la réunion d’urgence du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée, tenue cette semaine à Amman, partant du rôle central et efficace de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la Ville Sainte, ainsi que dans le contexte de l’affirmation par le Royaume que le changement du statut juridique et historique des Lieux Saints d’Al-Qods Acharif est rejeté et contraire aux résolutions du Conseil de sécurité y afférentes.

Il a également souligné que le Royaume du Maroc affirme que la question palestinienne est au même niveau que la question du Sahara marocain et n’abandonnera pas son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, et que sa solution conformément aux résolutions de la légitimité internationale ferait rater l’occasion aux forces du terrorisme et de l’extrémisme, et que les négociations entre les parties israélienne et palestinienne sont la seule voie pour parvenir à la solution souhaitée à savoir l’instauration de l’État de Palestine sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.

Il a aussi rappelé la forte contribution du Maroc, sous les directives de Sa Majesté le Roi, au processus de reconnaissance de l’État de Palestine au niveau des Nations unies, en apportant un grand soutien politique dans plusieurs étapes importantes et cruciales, notamment la reconnaissance par les Nations unies de l’Organisation de libération de la Palestine, le 14 octobre 1974, en tant que représentant du peuple palestinien, et lui accordant le droit de participer aux délibérations de l’Assemblée générale, l’adoption de la résolution n° 43/177 de l’Assemblée générale, le 15 décembre 1988, relative à la Déclaration d’indépendance palestinienne, et le remplacement de l'”Organisation de libération de la Palestine” par le nom de Palestine dans le système des Nations unies.

A cela s’ajoute, selon l’universitaire, le fait que le Maroc a soutenu la demande d’adhésion de la Palestine aux Nations unies émise par le président palestinien, le 23 septembre 2011, qui a abouti à ce que l’Assemblée générale accorde à la Palestine le statut d'”État non membre observateur”, et la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, datée du 21 décembre 2017, appelant les États-Unis à retirer leur reconnaissance d’Al-Qods comme capitale d’Israël.

M. Mahmoud Aamar a également mis en exergue les mesures politiques pratiques directes prises par le Maroc après la reconnaissance américaine d’Al-Qods comme capitale d’Israël, qui consistaient notamment en l’envoi par Sa Majesté le Roi d’une lettre à l’ancien président américain Donald Trump, dans laquelle le Souverain a exprimé sa profonde préoccupation personnelle et la grande inquiétude des pays et peuples arabes et islamiques quant à la reconnaissance d’Al-Qods comme capitale d’Israël et le transfert de l’ambassade des États-Unis à cette ville, et en l’envoi d’une lettre également au Secrétaire général des Nations unies dans laquelle Sa Majesté le Roi a mis en garde contre les répercussions de la décision américaine.

Il a indiqué que le Royaume du Maroc a toujours été dans les premiers rangs lorsque la bande de Gaza et la Cisjordanie sont ciblées par une attaque israélienne, citant dans ce cadre l’envoi d’une aide humanitaire, l’organisation de ponts aériens pour l’acheminement du matériel médical et de produits d’alimentaires et la mise en place d’un hôpital spécialisé dans la bande de Gaza.