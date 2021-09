Le Maroc conforte son expérience démocratique dans la sérénité et le calme sous le règne de Sa Majesté le Roi (écrivain libanais)

dimanche, 12 septembre, 2021 à 15:45

Le Caire – Le Maroc conforte son expérience démocratique dans la sérénité et le calme sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, écrit dimanche le journaliste et écrivain libanais Khairallah Khairallah.

«Cette expérience dont les fondements ont été jetés par la Constitution de 2011 fait son chemin dans le calme et la sérénité sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a souligné Khairallah dans un article publié dans le journal londonien à grand tirage «Al-Arab » et relayé par d’autres journaux et sites d’information arabes.

Il a déclaré que ce calme et cette sérénité, qui caractérisent l’expérience marocaine unique dans une région agitée, contribuent indubitablement à la consécration du Maroc en tant que oasis de paix, de sécurité et de prospérité en Afrique du Nord et au-delà.

Ce statut privilégié du Royaume, acquis à la faveur de ses choix démocratiques, est de nature à choquer ses adversaires qui pensent que se projeter hors des frontières de leur pays et tenir le Maroc pour responsable de la crise profonde que traverse leur pays est suffisant pour résoudre leurs problèmes insolubles, a-t-il dit.

Il a également souligné que les récentes élections au Maroc représentent «une victoire et un succès» pour le Maroc, «qui est devenu un exemple unique dans la région en tant que pays moderne soucieux de jouer un rôle positif à tous les niveaux, notamment pour réaliser le bien-être de son peuple et le développement de la vie politique.

Ces élections ont démontré, une fois de plus, la force des institutions étatiques marocaines d’une part, et la profonde conscience politique du peuple marocain de l’autre, a-t-il poursuivi.

Il a fait observer, à cet égard, que ce qui démontre cette prise de conscience des citoyens est la participation au scrutin qui dépasse les 50% au niveau national, surtout dans un contexte de crise sanitaire.

Relevant que cette prise de conscience a également mis en évidence que «les slogans prétentieux ne trompent pas le peuple marocain», l’auteur de l’article a soutenu qu’un changement majeur s’est produit au Maroc depuis l’adoption de la Constitution de 2011 lors d’un référendum populaire. En atteste, a-t-il dit, le fait que le Souverain choisit désormais le Premier ministre au sein du parti qui obtient le plus grand nombre de sièges aux élections législatives.

Le Maroc avance à pas sûrs grâce à la vision prospective du Souverain qui est en permanence en contact avec son peuple fidèle et partage ses préoccupations, a indiqué Khairallah, notant que les citoyens marocains ont constaté de visu au cours de ces 22 dernières années les nombreuses réalisations accomplies par le Maroc, notamment dans le domaine des infrastructures, la lutte contre la pauvreté, l’éradication des bidonvilles et la mise à niveau des ressources humaines qui constituent la vraie richesse du pays.

Et d’ajouter que Sa Majesté le Roi considère la “guerre contre la pauvreté” comme étant la véritable guerre contre le terrorisme et l’extrémisme sous toutes ses formes, notant que les institutions étatiques ont travaillé sans relâche pour développer le Royaume en interne et ouvrir des perspectives de progrès, de développement et d’ouverture sur l’Afrique et l’Europe, outre les percées qui ont abouti à une reconnaissance américaine du Sahara marocain.

L’auteur a conclu ainsi qu’il faut entrevoir les résultats des élections marocaines sous différents angles, soulignant que ce scrutin atteste de façon on ne peut plus claire que le Royaume est un ancien État fort doté d’institutions bien établies.