Le Maroc connaît un “momentum exceptionnel” avec la refondation de toutes ses diversités (M. Azoulay)

lundi, 25 janvier, 2021 à 18:34

Rabat – Le Maroc connaît un “momentum exceptionnel” avec la refondation de la profondeur de toutes ses diversités, a souligné lundi M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Le Maroc connaît un momentum exceptionnel s’agissant de la refondation et de la réappropriation, par le plus grand nombre, de la profondeur de toutes ses diversités et de la résilience de toutes ses histoires”, a dit M. Azoulay qui intervenait lors de la session d’ouverture d’un webinaire international sous le thème “Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’Altérité”.

Les pays qui tournent le dos à leur histoire et qui ne savent pas résister aux tragiques illusions de l’amnésie compromettent et fragilisent leur propre destinée, a-t-il ajouté.

“Si nous ne nous souvenons pas de notre histoire, qui s’en souviendra pour nous ? Nous avons tous besoin du passé pour construire notre futur”, a-t-il insisté, estimant que l’histoire est “irréfragable” et qu’elle “ne s’écrit pas en fonction des aléas de l’instant, un jour ou l’autre elle impose à tous la vérité de ses faits”.

“La visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Bayt Dakira (un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, ndlr), à Essaouira, le 15 janvier 2020, fera date dans notre histoire. Auréolée du sceau royal, elle a désormais sa place dans les annales de l’Histoire et de la modernité des grandes civilisations”, a-t-il rappelé.

“C’est à Bayt Dakira et depuis Bayt Dakira que nos mémoires mêlées et nos histoire additionnées disent aux autres la proximité, l’intimité et l’exaltante complicité qu’Islam et Judaïsme ont vécus, forgées et ciselées pendant plus de deux siècles de lumière à Essaouira”, a affirmé le conseiller de Sa Majesté.

Cette session d’ouverture a connu la participation de plusieurs personnalités éminentes, notamment M. Salim ben Mohammed Al-Malik, Directeur Général de l’ISESCO, Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’Homme, M. Driss El Yazami, Président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et M.Serge Berdugo, Secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc et Ambassadeur itinérant.

Ce webinaire est organisé par la Rabita Mohammadia des Oulémas, par le biais de son Centre Ta’aruf (Centre de recherche et de formation sur les questions interconvictionnelles et consolidation de la paix), en partenariat avec l’ambassade des États-Unis au Maroc, la Fondation Mémoires pour l’Avenir (FMA) et Archives du Maroc (ADM).

Tenu du 25 au 28 janvier, ce webinaire a pour objectif de réfléchir sur l’apport de la mémoire, de sa sauvegarde, de sa transmission ainsi que sur le renforcement de la capacité des individus et du collectif à s’ancrer et de s’entretenir dans un rapport ouvert et serein à l’altérité et à la diversité.

Au menu de cette rencontre figurent la projection du film “Les cloches de Toumliline” de Mohammed Hamid Derrouich et des ateliers, notamment celui intitulé “Mémoire : Comment réinventer des Rencontres Internationales en Afrique ?”.

Ce webinaire fait suite à la 1ère Conférence régionale pour la préservation du patrimoine culturel des communautés religieuses (Rabat, 3-4 octobre 2019), organisée par le ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en partenariat avec la Rabita Mohammadia des Oulémas et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au Maroc.