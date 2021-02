Le Maroc constamment mobilisé dans le combat contre le racisme et la xénophobie (ambassadeur)

lundi, 22 février, 2021 à 19:20

Genève – L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a réitéré, lundi, lors de la 46ème Session du Conseil des Droits de l’Homme, la mobilisation constante du Royaume en faveur du combat contre le racisme et la xénophobie.

“Partant de sa conscience responsable, de sa parfaite compréhension des multiples méfaits du racisme, de la xénophobie et de la discrimination en tout genre, le Royaume du Maroc a toujours fait montre d’un engagement, sans faille, en faveur du respect des principes fondamentaux de la déclaration de Durban, et ce, même bien avant son adoption en 2001”, a souligné M. Zniber qui présentait la déclaration du Maroc au titre du panel de Haut niveau sur la Célébration du 20ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Ainsi, le Maroc, qui a abrité le séminaire international sur le suivi du Plan d’action de Rabat relatif à l’interdiction de tout appel à la haine, demeure toujours mobilisé et impliqué dans toutes les initiatives régionales et internationales visant à combattre le racisme et la xénophobie, a affirmé l’ambassadeur, notant qu’à cet égard, le Maroc accueillera le Sommet mondial de l’Alliance des civilisations prévu, initialement pour l’année 2020, dès que le contexte mondial le permettra.

S’agissant de l’angle défini par ce panel de Haut niveau concernant la situation pandémique, le Royaume du Maroc est demeuré fidèle à ses engagements de solidarité, en apportant son aide à une vingtaine de pays africains, a fait observer l’ambassadeur.

Le Royaume, a-t-il poursuivi, est également et particulièrement fier des efforts déployés en matière de gestion de la propagation du COVID-19, et par les nombreuses mesures prises, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, en termes d’accès aux soins pour toute la population marocaine, sans critère aucun, ni distinction aucune, avec les personnes étrangères se trouvant sur le territoire national, qu’elles soient établies au Maroc, ou qu’elles appartiennent aux catégories des migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile.

M. Zniber a relevé que le Maroc est également à une étape avancée dans les objectifs de vaccination sur l’ensemble du territoire national, du nord du Royaume jusqu’à ses provinces sahariennes, la gratuité ayant également été assurée.

“Ces éléments font, aujourd’hui du Maroc, un espace de vivre ensemble reconnu et lui confèrent un rôle de leadership sur le plan régional et international, en matière de lutte contre le racisme”, a-t-il soutenu.

L’ambassadeur a par ailleurs mis en avant la portée de “cette commémoration riche en symbolique, sur une thématique qui trouve, aujourd’hui encore, toute son essence”, notant que c’est une occasion idoine pour réitérer la condamnation de la manière la plus forte qui soit, de tous les actes de racisme et de xénophobie, de quelque nature qu’ils soient, et de rejeter toute pratique discriminatoire ou incitant à la haine.

L’actuelle crise sanitaire mondiale a engendré des effets fortement néfastes sur plusieurs catégories de la population mondiale, contraints de subir des menaces diverses et réelles, a-t-il fait remarquer, estimant que ce constat est d’autant plus flagrant lorsque l’on sait que la majorité de ces personnes sont celles qui souffraient, d’ores et déjà de vulnérabilité profonde, bien avant la pandémie.

Et de souligner que “la pandémie n’a pas affecté de la même manière les hommes que les femmes, les enfants que les personnes âgées, marquant ainsi une inégalité structurelle, même dans une dimension ou aucune distinction ne devrait être faite, sur la base d’une quelconque catégorisation”.