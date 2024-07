Le Maroc et la Côte d’Ivoire partagent une vision commune sur les questions régionales et continentales (ministre ivoirien des AE)

mercredi, 24 juillet, 2024 à 18:32

Rabat – Le Maroc et la Côte d’Ivoire partagent une vision commune sur les questions régionales et continentales, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kacou Houadja Léon Adom.

“Les deux pays ont une vision commune au sujet de tout ce qui se passe sur le continent africain, et par rapport aux défis qui se posent dans la sous-région et aux moyens de les relever”, a souligné le chef de la diplomatie ivoirienne lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le ministre ivoirien s’est félicité, dans ce sens, de l’excellente coopération entre les deux pays dans différents domaines. “A l’instar de la coopération dans le domaine économique, les relations sur le plan culturel ne cessent de se raffermir”, a-t-il poursuivi, mettant en avant la convergence des vues des deux pays sur le plan politique.

Il a, en outre, relevé que le Maroc et la Côte d’Ivoire sont liés par des relations historiques, dont les bases ont été jetées par de “Grands Hommes”.

“Aujourd’hui, nous avons le devoir, non seulement de célébrer ces relations, mais aussi de faire en sorte qu’elles perdurent et grandissent chaque jour davantage”, a-t-il ajouté.