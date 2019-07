Le Maroc est devenu, au cours des vingt dernières années, une référence en matière de stabilité et de progrès dans le monde arabe

mardi, 30 juillet, 2019 à 14:00

Madrid-Le Maroc est devenu une référence en matière de stabilité et de progrès dans le monde arabe, à la faveur des réformes qu’il a entreprises au cours des vingt dernières années, a souligné l’ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy.

“Les réformes entreprises par le Maroc au cours des 20 dernières années lui ont permis non seulement d’accroître son influence sur la rive sud de la Méditerranée, mais aussi de devenir une référence en matière de stabilité et de progrès parmi les principaux pays du monde arabe”, a assuré M. Rajoy dans une tribune publiée mardi par le journal espagnol ABC, sous le titre “Deux décennies de progrès”.

“Mon premier voyage officiel à l’extérieur de l’Espagne en tant que président du gouvernement, en janvier 2012, c’était à Rabat. J’ai ainsi perpétué une tradition ancrée, depuis plusieurs décennies, dans la démocratie espagnole, qui témoigne de l’affection entre les peuples marocain et espagnol et de la volonté des deux États d’approfondir leurs relations de voisinage”, a relevé M. Rajoy.

Ce déplacement, a-t-il poursuivi, a été une occasion pour exprimer le ferme soutien du gouvernement espagnol aux réformes impulsées par SM le Roi Mohammed VI, qui visaient à placer le Maroc à l’avant-garde du monde arabe, tout en lui permettant de devenir un modèle pour de nombreux pays du monde.

“J’ai toujours pensé que la politique doit être accompagnée par des réformes et que les pays progressent de manière décisive lorsqu’ils prennent l’initiative de moderniser leurs institutions et d’améliorer leur capacité de développement économique”, a indiqué l’ancien chef de l’exécutif espagnol, ajoutant : “je crois que cette même stratégie a permis au Maroc de réaliser un saut qualitatif dans sa position économique, mais aussi dans sa volonté démocratique”.

“En ce moment clé, je souhaite encourager les gouvernements du Maroc et de l’Espagne à continuer dans cette voie pour favoriser la construction d’espaces de coopération permanents entre les deux nations. Nous devons continuer à persévérer afin que les relations diplomatiques, politiques, économiques et sociales deviennent plus solides entre nos pays, en vue de mieux se projeter vers l’avenir et de consolider une volonté commune de stabilité et de progrès dans l’un des points stratégiques les plus importants de la planète”, a-t-il dit.

“Nous devons continuer à montrer au monde qu’aujourd’hui, plus que jamais, ce point de rencontre entre les deux rives de la Méditerranée et entre les continents de l’Europe et de l’Afrique réunit deux nations qui collaborent et coopèrent. Deux pays qui ont réussi à accroître leurs échanges commerciaux, sociaux et culturels, à mettre leurs relations au service des deux peuples, et à partager des espaces de sécurité, des économies libres et des sociétés prospères”, a insisté M. Rajoy.

“Je tiens à féliciter SM le Roi Mohammed VI pour Ses vingt ans de règne, de dévouement envers Son peuple et de Sa ferme volonté de continuer à renforcer le développement de Son pays pour un avenir de bien-être, de progrès et d’opportunités. Un avenir que nous devons continuer à partager en tant que bons voisins et meilleurs alliés”, a-t-il conclu