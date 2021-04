Le Maroc dispose d’un système judiciaire indépendant et conforme aux standards internationaux (média italien)

samedi, 3 avril, 2021 à 22:39

Rome – Le site d’information italien Mediterraneinews a mis en avant les avancés considérables réalisées par le Maroc sur la voie de la consécration des principes des droits dans toutes leurs dimensions, soulignant que le Royaume jouit “d’un système judiciaire indépendant et en conformité avec les standards internationaux”.

Mediterraneinews relève que le Maroc a accompli de nombreuses réalisations dans le domaine judiciaire, dont les réformes engagées pour la défense des droits des femmes. Pour le site d’information italien, “le Royaume est en réalité l’un des pays arabes les plus soucieux de la défense de la dignité des femmes et de leur protection contre tout abus.”

Le même média souligne, en outre, que l’indépendance de la justice est garantie au Maroc, qui est un «État démocratique», notant que l’indépendance du pouvoir judiciaire est «l’un des piliers du Royaume».

“La justice marocaine fonctionne indépendamment des autres pouvoirs, comme c’est le cas dans tous les pays démocratiques”, fait observer la publication.

Et d’ajouter que les accusations lancées contre la justice marocaine par “les ennemis du Royaume visent à porter atteinte à l’image du pays” et à véhiculer des allégations qui ne sauraient en aucun cas remettre en cause les choix démocratiques du Maroc.