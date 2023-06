Le Maroc dispose d’une approche “clairvoyante” et “innovante” en matière de gestion de la question migratoire (Cheffe de Mission de l’OIM- Maroc)

vendredi, 23 juin, 2023 à 22:01

Marrakech – La Cheffe de Mission de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) au Maroc, Laura Palatini, a mis en relief, vendredi à Marrakech, l’approche « clairvoyante » et « innovante » du Maroc en matière de gestion de la question migratoire.

Après avoir adressé ses remerciements au gouvernement du Maroc pour l’organisation à Marrakech de la réunion thématique sur la gestion humanisée des frontières dans le cadre du Processus de Rabat, elle a indiqué que cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance également des grands pas franchis par le Maroc ces dernières années en matière de gestion migratoire.

Dans ce sens, elle a cité la mise en place, il y a 10 ans, de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA), tout en la qualifiant de ‘”politique inédite”, dont le Royaume ne peut qu’en être fier car, largement inspirée de la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Mme Palatini s’est félicitée également du choix de la thématique importante de la gestion humanisée des frontières, notant que celle-ci figure au cœur même des priorités de l’OIM.

Tout en mettant en exergue l’importance de la coopération en matière de gestion migratoire, elle a estimé qu’ “il s’agit maintenant, de construire ensemble une politique et d’apporter des réponses aux situations de crise mais aussi, de gestion régulière des frontières, qui tiennent compte de ce nouveau concept de gestion humanisée”.

Cette réunion thématique, dont les travaux ont pris fin, après deux jours d’intenses débats, a été rehaussée par la présence de plus de 85 participants dont, des représentants des Etats du Nord et du Sud, et d’Organisations Internationales, ainsi que des acteurs de la société civile et du monde académique.

Elle se fixait pour objectif de renforcer les capacités des participants en matière de gestion humanisée des frontières et offrait un espace pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que pour l’identification de défis communs.