Le Maroc est engagé dans le développement de l’Afrique (SG de l’OCI)

mardi, 14 juin, 2022 à 18:53

L’Agence de Développement du Digital (ADD) a organisé, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, plusieurs ateliers de sensibilisation des enfants à l’usage sécurisé du digital et de la promotion de la plateforme nationale “e-Himaya” et ce, en marge de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), tenue du 2 au 12 juin courant à Rabat.