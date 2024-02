Maroc-Espagne: une dynamique de coopération aux résultats tangibles (American Foreign Policy Council)

mercredi, 21 février, 2024 à 23:48

Washington – La visite de travail effectuée mercredi au Maroc par le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, atteste de la dynamique solide de coopération bilatérale qui se traduit par des résultats tangibles au profit des deux pays et au-delà, a indiqué le vice-président de l’American Foreign Policy Council, basé à Washington, Ilan Berman.

“La récente tendance des relations entre Rabat et Madrid s’oriente clairement vers une plus grande coopération”, a affirmé M. Berman dans une déclaration à la MAP, relevant le bilan positif du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays qui s’érige en un modèle de bon voisinage.

Relevant l’importance de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre SM le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays, l’expert américain a tenu à souligner particulièrement la position constructive de l’Espagne soutenant le plan d’autonomie, présenté en 2007 par le Maroc, pour le règlement du différend artificiel autour du Sahara marocain.

M. Pedro Sanchez, a “clairement fait de l’amélioration des relations avec le Maroc une priorité, et les résultats sont clairs”, a relevé M. Berman, qui a mis en avant les effets bénéfiques du partenariat maroco-espagnol renforcé au profit de la stabilité et la prospérité régionales.

“Madrid comprend clairement l’importance du continent, en termes économique, politique et humain. Et le Maroc a prouvé qu’il est un leader en matière de politique régionale”, a souligné le vice-président du think tank américain.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait reçu, plus tôt dans la journée au Palais Royal de Rabat, M. Pedro Sanchez, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne.

M. Pedro Sanchez a notamment salué et marqué l’intérêt de l’Espagne pour les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi, notamment l’Initiative des pays africains riverains de l’Atlantique, l’Initiative Royale pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que le Gazoduc Africain-Atlantique Nigéria-Maroc.