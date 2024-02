Maroc-Espagne: Madrid déterminée à aller de l’avant dans la mise en œuvre de la Feuille de route 2022 (Pedro Sanchez)

mercredi, 21 février, 2024 à 20:51

Rabat – L’Espagne est déterminée à aller de l’avant dans la mise en œuvre de la Feuille de route maroco-espagnole, adoptée en avril 2022, a affirmé mercredi à Rabat le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

L’adoption de cette Feuille de route a permis de renforcer le partenariat stratégique, a affirmé M. Sanchez lors d’une conférence de presse qui a sanctionné sa visite de travail dans le Royaume, relevant que les relations bilatérales connaissent leur “meilleur moment”.

Il a, dans ce sens, qualifié d’”extraordinaires et positives” les relations entre le Maroc et l’Espagne, précisant qu’elles portent sur plusieurs domaines, notamment commercial, touristique, sécuritaire et migratoire.

M. Sanchez a, en outre, indiqué que sa visite de travail au Maroc s’inscrit dans le cadre d’une volonté partagée de renforcer davantage les relations bilatérales qui sont “stratégiques pour les deux pays”.

Le Président du gouvernement espagnol a assuré, dans le même sens, que les deux parties poursuivent la mise en œuvre des projets adoptés à l’occasion de la Réunion de haut niveau de 2023, surtout dans les domaines de l’éducation, de la coopération culturelle et de la sécurité sociale qui, a-t-il dit, revêt une grande importance pour les Marocains résidant en Espagne.

Par ailleurs, M. Sanchez a fait savoir que sa visite de travail au Maroc a été l’occasion d’évoquer plusieurs questions régionales et internationales.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait reçu, plus tôt dans la journée au Palais Royal de Rabat, M. Pedro Sanchez, Président du gouvernement du Royaume d’Espagne.

Cette visite s’inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, et le Président du gouvernement espagnol, en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.