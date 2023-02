Maroc-Espagne: la Réunion de haut niveau, une étape décisive dans la concrétisation des engagements de la feuille de route bilatérale

mercredi, 1 février, 2023 à 19:37

Rabat – La Réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, prévue les 1 et 2 février à Rabat sous la présidence des deux Chefs du gouvernement, vient consacrer le partenariat stratégique et dynamique dans lesquels les deux pays se sont engagés suite à la visite effectuée, en avril dernier, dans le Royaume par le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Conscients de l’ampleur et de l’importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes des deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, les deux Royaumes avaient décidé d’entamer la construction d’une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales, en se basant sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties.

C’est dans cet esprit que Rabat et Madrid avaient convenu de mettre en place une feuille de route durable et ambitieuse qui comprend plusieurs éléments touchant aux différents aspects de leur coopération bilatérale.

La Réunion de haut niveau sera donc un moment important et une étape décisive qui reflétera cet état d’esprit positif, résolument orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd’hui les relations maroco-espagnoles.

Il s’agit aussi de faire le point sur la mise en application des principaux points et engagements contenus dans cette feuille de route afin de contribuer au progrès et à la prospérité des deux pays, liés par l’histoire et la géographie.

Pour témoigner de l’importance qu’accorde le voisin ibérique à la consolidation de ses relations avec le Maroc, une forte délégation ministérielle accompagnera le Chef de l’Exécutif espagnol à cette occasion dans l’objectif de continuer à avancer ensemble et à réaffirmer l’amitié et la coopération hispano-marocaine dans les différents domaines aussi bien politique et économique que culturel et social.

La détermination de l’Espagne à saisir cette opportunité pour confirmer que le Maroc est un voisin et un partenaire stratégique indispensable a été exprimée récemment par le Roi Felipe VI qui a souligné que la prochaine Réunion de haut niveau permettra d’approfondir “les vastes relations bilatérales”.

“Cette rencontre, qui n’a pas eu lieu depuis 2015, nous permettra d’approfondir nos vastes relations bilatérales, afin de travailler ensemble sur des bases plus solides”, a affirmé le Souverain espagnol dans une allocution, prononcée à l’occasion d’une réception accordée au corps diplomatique accrédité en Espagne, rappelant que les deux pays ont entamé une “nouvelle phase” dans leurs relations bilatérales.

La Réunion de haut niveau sera ainsi l’occasion de réitérer la volonté d’ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale, dans le cadre du bon voisinage et loin des actes unilatéraux.

Le maintien de relations meilleures entre les deux pays, qui se caractérisent par leur positionnement géostratégique, ne sera pas uniquement bénéfique pour les deux Royaumes, mais également pour l’Union européenne et l’Afrique, le prolongement naturel et la profondeur stratégique du Maroc.

Les relations entre le Maroc et l’Espagne sont désormais promises à un bel avenir à la faveur de la volonté des deux pays d’insuffler un nouvel élan à leur coopération dans différents domaines, dans le cadre d’un partenariat rénové et mutuellement bénéfique.