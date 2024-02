Maroc-Espagne: la visite de Pedro Sanchez reflète la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique (universitaire)

mercredi, 21 février, 2024 à 23:43

Rabat – La visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc reflète la volonté des deux pays de consolider leur partenariat stratégique multidimensionnel, a souligné l’universitaire Abdelali Barouki, spécialiste des relations maroco-espagnoles à l’Université Mohammed V de Rabat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Barouki a relevé que cette visite vient consacrer la solidité des liens maroco-espagnols qui ont enregistré un bond qualitatif à la faveur de celle effectuée par le chef du gouvernement espagnol dans le Royaume en avril 2022, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI.

L’universitaire a mis l’accent sur la profondeur des relations liant Rabat et Madrid qui puisent leur fondement dans la concordance de vues sur de nombreuses questions d’intérêt commun, notamment l’immigration et la coopération dans le domaine sécuritaire. Les deux pays intensifient leur coopération dans d’autres secteurs à savoir la circulation des personnes notamment l’opération Transit des MRE, la consolidation des échanges économiques, outre les questions d’ordre régional intéressant l’espace africain et le pourtour méditerranéen, a-t-il relevé.

Les relations maroco-espagnoles sont également basées sur “une coordination étroite et une confiance et un respect mutuels”, a-t-il soutenu.

La visite de travail de M. Pedro Sanchez au Maroc s’inscrit dans la continuité de la nouvelle phase des relations bilatérales, entamée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, et le Président du Gouvernement espagnol, en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.