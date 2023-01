Maroc-Espagne : une volonté commune pour un partenariat multidimensionnel

mardi, 31 janvier, 2023 à 19:55

Par : Houssein El Hassani

Rabat – Le Maroc et l’Espagne ont inauguré, en 2022, une nouvelle étape dans l’histoire des relations séculaires entre les deux pays voisins, unis par l’histoire et la géographie, ainsi que par des intérêts communs géopolitiques, économiques et sécuritaires.

L’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le Discours royal prononcé à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2022, à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux royaumes, a donné une nouvelle impulsion pour l’établissement d’un partenariat multidimensionnel qui repose sur la confiance, le dialogue permanent, le respect mutuel et des engagements.

Dans cet esprit, les deux pays œuvrent de concert, depuis la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc en avril dernier, sur invitation de SM le Roi, en vue de renforcer ces relations stratégiques et de défendre leurs intérêts communs.

La ferme volonté de Rabat et Madrid a permis d’insuffler une dynamique plus globale, solide et complémentaire à leur relation bilatérale, et d’établir une relation exemplaire en vue de relever conjointement les défis actuels et de garantir un avenir prospère digne des deux peuples amis et voisins.

Cette aspiration commune pour consolider leur partenariat s’est concrétisée à travers l’élaboration d’une feuille de route renouvelée et durable, reposant sur des bases plus solides selon lesquelles l’Espagne considère le plan marocain d’autonomie pour le Sahara marocain, présenté par le Royaume en 2007, comme “la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour régler le différend”.

Les deux pays se sont engagés, sur cette base, à traiter les différentes questions d’intérêt commun dans un esprit de confiance et de concertation, tout en activant les groupes de travail crées entre les deux pays en vue de relancer la coopération bilatérale multisectorielle et de promouvoir les relations entre deux pays voisins jouant un rôle stratégique en matière de contrôle des flux migratoires, des relations économiques et commerciales et de la lutte contre le terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avait affirmé, à cet égard, que le Maroc et l’Espagne sont “complétement satisfaits” de la mise en œuvre de la feuille de route bilatérale, mise en place en avril 2022.

“Nous sommes dans une nouvelle phase de notre relation et nous sommes très heureux de continuer à travailler dans l’ensemble des secteurs : coopération économique, dialogue politique, lutte contre l’immigration illégale, terrorisme, sécurité régionale, ainsi que les moyens de développer la dimension culturelle et la coopération sécuritaire”, avait-il salué, lors d’un point de presse conjoint, à l’issue de ses entretiens avec son homologue espagnol.

Partenariat stratégique dans le domaine sécuritaire

Face à l’accélération des défis liés à la situation régionale et internationale, et aux risques liés à la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, la cybercriminalité et les diverses formes de criminalité transnationale organisée, le Maroc et l’Espagne entendent continuer à soutenir et à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines de sécurité.

Dans le domaine de la coopération bilatérale pour lutter contre le terrorisme, et dans le cadre d’une opération de sécurité conjointe avec le Centre national de renseignement espagnol le 11 janvier, le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi à démanteler une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech”, composée de trois membres actifs, tant en Espagne qu’au Maroc.

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait salué la coopération du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, qualifiant le Royaume de “partenaire stratégique” dans la lutte contre les cellules terroristes, après le démantèlement d’une cellule, le 4 octobre 2022, soupçonnée d’avoir des liens avec l’organisation dite “État islamique”, grâce à la coopération entre les services de sécurité des deux pays.

“Le Maroc est un voisin et un partenaire stratégique pour l’Espagne et l’Europe. Nous partageons entre autres avec le Maroc la gestion et la canalisation de l’immigration clandestine, la lutte contre le djihadisme, l’engagement en faveur du co-développement et un intérêt pour l’Afrique”, s’était, par ailleurs, félicité le ministre espagnol des Affaires étrangères, dans un entretien à la radio nationale espagnole.

Une coopération exemplaire dans la gestion de l’immigration

La coopération maroco-espagnole dans le domaine de la migration est un exemple à suivre aux niveaux régional et international, qu’il s’agisse de la lutte contre la migration irrégulière, de l’intégration des Marocains résidant en Espagne, ou de la coordination, la concertation et l’échange d’expertises et d’expériences au niveau des politiques d’immigration.

L’Espagne n’a pas manqué de saluer le niveau de coopération existant avec le Maroc, ainsi que la mobilisation et l’engagement permanent des différents ministères concernés, les efforts marocains ayant abouti à des résultats remarquables et ayant consacré la crédibilité et la contribution effective du Royaume à la promotion de la sécurité et de la paix dans l’ensemble de l’espace méditerranéen.

Le président du gouvernement espagnol, avait, à cet égard, assuré, lors de discussions au parlement espagnol, que les flux migratoires irréguliers ont enregistré une baisse remarquable, ajoutant que “de toutes les routes migratoires vers l’Europe, la seule qui décline est celle du Maroc vers l’Espagne”.

De son côté, M. Albares avait fait savoir, le 20 janvier à la radio espagnole, que toutes les routes migratoires de l’Afrique vers l’Europe ont connu une croissance notable, comprise entre 60 et 150%, alors que celles qui arrivent en Espagne ont diminué de 30% et ce grâce à la collaboration du Maroc.

Nouvelle dynamique des échanges commerciaux

En dépit des difficultés liées au contexte international actuel et des répercussions de la pandémie du Covid-19, les deux pays ont réussi à insuffler une nouvelle dynamique à leurs échanges commerciaux à la faveur de la proximité géographique et de la forte présence d’un tissu entrepreneurial espagnol au Maroc qui tire parti du climat d’investissement adéquat au Royaume, outre la diversification des échanges commerciaux.

Le partenariat économique entre le Maroc et l’Espagne, basé sur le dynamisme, la complémentarité, l’engagement et le rapport gagnant-gagnant, a permis aux deux voisins de préserver une dynamique commerciale durable et de réaliser des projets de développement communs de haute valeur ajoutée.

Les échanges commerciaux entre les deux royaumes ont doublé ces dix dernières années, avec des taux de croissance supérieurs à 10% par an depuis 2011, sachant que l’Espagne est le premier fournisseur et client du Maroc depuis 8 ans.

En 2022, les échanges commerciaux avec le Maroc ont augmenté de 33 % pour atteindre près de 10 milliards d’euros, faisant du Royaume le principal partenaire commercial de l’Espagne hors de l’Union européenne, à l’exception des États-Unis et du Royaume-Uni.

Aller de l’avant sur la voie d’une relation renouvelée

Une réunion de haut niveau est prévue entre le Maroc et l’Espagne en début février pour faire le point sur les progrès accomplis et consolider la feuille de route adoptée en avril dernier, ainsi que pour aller de l’avant dans la consolidation multidimensionnelle des relations bilatérales.

Le Roi Felipe VI d’Espagne avait, à cet égard, souligné, mercredi dernier à Madrid, que la prochaine Réunion de Haut Niveau entre le Maroc et l’Espagne permettra d’approfondir “les vastes relations bilatérales, afin de travailler ensemble sur des bases plus solides”.

De son côté, le président du gouvernement espagnol avait souligné, lors d’un débat au parlement espagnol, “l’importance stratégique” d’entretenir les “meilleures relations’” avec le Royaume, poursuivant qu’ “il est dans notre intérêt de maintenir les meilleures relations non seulement pour l’Espagne mais aussi pour l’Union européenne”.

C’est ainsi que Rabat et Madrid ont inauguré une nouvelle ère qui élargit les perspectives de coopération pour construire la relation du XXIe siècle entre deux pays voisins ayant réussi à affirmer un partenariat stratégique solide et à établir des liens culturels, économiques et sécuritaires forts, fondés sur le respect mutuel, la concertation permanente et la coopération sincère, afin de s’assurer un avenir commun prometteur.