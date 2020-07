Maroc-Etats-Unis: une forte dynamique au service d’un partenariat stratégique multiforme

lundi, 20 juillet, 2020 à 13:50

Par Omar ACHY

Washington – Entre le Maroc et les Etats-Unis, les relations ancestrales d’amitié et de coopération ont opéré, ces dernières années, un saut qualitatif dont témoignent les nouvelles perspectives ouvertes à un partenariat stratégique multiforme adossé à une coordination étroite à tous les niveaux.

Signe éclatant de la qualité des liens entre les deux pays amis et alliés, SM le Roi Mohammed VI a salué, dans le récent message adressé au président américain, Donald Trump, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays le 4 juillet, «la dynamique spéciale qui caractérise ces relations».

Le Souverain a aussi réaffirmé «Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Trump pour aller de l’avant dans l’incarnation de la vision commune du partenariat stratégique maroco-américain, au service des intérêts suprêmes des deux peuples amis».

Cette grande marque d’estime doublée d’une solide détermination à aller de l’avant sont parfaitement partagées par les décideurs américains qui rappellent, à chaque opportunité, combien le Royaume, à la faveur de sa stabilité, sa crédibilité et ses réformes, est apprécié comme “partenaire robuste” avec lequel les Etats-Unis entretiennent une coopération multiforme.

L’administration américaine a ainsi salué le leadership de SM le Roi dans la promotion de “réformes audacieuses et de grande portée au cours des deux dernières décennies”, tout en exprimant son appréciation au «soutien précieux» apporté par le Souverain aux causes de paix, de sécurité et de développement.

Au cours de la 4ème session du Dialogue stratégique coprésidée avec son homologue, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie américaine a exprimé son “appréciation au soutien précieux et continu de Sa Majesté sur des questions d’intérêt commun telles que la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement de l’Afrique, ainsi que la sécurité régionale”.

“Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est un acteur essentiel de la lutte mondiale contre le terrorisme” et un “leader régional reconnu dans la promotion de la coexistence religieuse et du dialogue interreligieux”, a encore relevé la diplomatie américaine à l’occasion de la visite officielle effectuée à Rabat par Mike Pompeo, son premier déplacement dans la région, en tant que secrétaire d’Etat.

Washington a tenu, à cet égard, à remercier le Maroc, “partenaire stable, pourvoyeur de sécurité, pour son leadership à la tête du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme et pour son rôle de premier plan au sein de la Coalition mondiale pour vaincre Daech”.

Sur le front de la lutte contre la pandémie du Covid-19, autre défi majeur et pressant pour l’humanité, les États-Unis n’ont pas manqué de saluer le leadership du Maroc dans la gestion de cette crise sanitaire mettant en valeur particulièrement l’Initiative de SM le Roi d’accorder des aides médicales aux autres pays africains pour les accompagner dans leurs efforts pour enrayer cette maladie infectieuse et résorber son impact sévère aux plans économique et social.

“Nous saluons le leadership du Maroc dans la lutte contre le Covid-19 et nous nous félicitons de son soutien aux autres pays africains par le biais de dons d’équipements de protection individuelle et de fournitures médicales cruciaux”, a indiqué la diplomatie US.

“Les États-Unis continueront de collaborer étroitement avec le Maroc pour relever les défis en matière de santé à l’échelle mondiale”, assure-t-on.

Tant pour les questions d’ordre bilatéral que sur les grands dossiers qui dominent la scène régionale ou internationale, la détermination est en effet grande à Washington comme à Rabat, pour favoriser la coordination et la concertation et ancrer davantage le partenariat stratégique .

Le département d’État a ainsi souligné que l’excellente coopération maroco-américaine est appelée à se renforcer davantage, relevant l’engagement de Washington à continuer à appuyer les efforts du Maroc au plan économique dans le cadre de l’accord de libre échange liant les deux pays.

La solidité des relations ancrées et aux contours bien définis entre les deux pays reflètent, selon M. Bourita, la volonté du Maroc de renforcer ses partenariats historiques dans le cadre de la mise en œuvre de la vision royale d’une politique extérieure dynamique et agissante.

Outre le volet politique, diplomatique et sécuritaire, le partenariat bilatéral au niveau économique est à la fois solide et prometteur. En chiffres, Le volume des échanges commerciaux a atteint 51 milliards de dirhams, soit une augmentation de 28% par rapport à 2017.

Les Etats-Unis sont considérés le 3ème importateur du Royaume et le 4ème exportateur. De même, les investissements américains sont classés 7ème au niveau des investissements étrangers directs avec plus de 160 entreprises américaines installées aujourd’hui au Maroc.

La coopération sur ce volet crucial est tout aussi productive au niveau du Millennium Challenge Corporation, un mécanisme qui a permis d’allouer 450 millions de dollars à une multitude de programmes portant sur les domaines de la formation, l’environnement des affaires ou encore l’autonomisation des femmes.

Incontestablement, la dynamique soutenue que connaissent les relations étroites liant les Etats-Unis au Maroc est un hymne au leadership et à la clairvoyance de SM le Roi, pour mener le Royaume sur la voie du développement et de la consécration de la démocratie et continuer à porter haut et fort les causes de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et international.