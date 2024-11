Maroc-Etats-Unis: l’ascension notable d’une alliance d’exception (Ambassadeur Amrani dans une interview au magazine “Leaders”)

mardi, 5 novembre, 2024 à 14:26

Washington – L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a dressé, dans une interview au prestigieux magazine “Leaders”, un tableau exhaustif des relations maroco-américaines, illustrant l’ascension notable d’une “alliance d’exception qui ne cesse de se distinguer par ses potentialités, ses mécanismes et ses engagements communs”.

À un moment où le contexte géopolitique exige des solutions globales et une coopération renforcée, M. Amrani a souligné “l’importance cruciale de ce partenariat stratégique bilatéral avec les États-Unis pour la stabilité régionale et l’épanouissement transversal d’une diplomatie proactive, qui non seulement favorise un développement inclusif, mais également une croissance durable, partagée et mutuellement bénéfique au service de l’ensemble des acteurs impliqués”.

“Alors que cette relation s’enrichit de multiples jalons historiques, elle puise son essence dans une convergence d’intérêts et une volonté commune, immuable de relever ensemble les défis globaux”, a indiqué l’ambassadeur dans cet entretien au média particulièrement suivi par le microcosme des think tanks et autres institutions politiques américaines.

Il a ajouté que l’horizon des interactions entre les deux pays aux plans politique, diplomatique mais aussi économique “s’élargit donc naturellement, tant il est porté par un appétit grandissant de part et d’autre de l’Atlantique de voir toujours plus de substance et de contenu catalyser notre marche conjointe vers plus de progrès, d’innovation et de coopération agissante”.

S’adressant à un lectorat composé notamment d’investisseurs et de chefs de file dans leurs secteurs respectifs, le diplomate a détaillé les multiples avantages d’investir au Maroc, qualifiant le Royaume de “tremplin idéal pour l’expansion à l’international et de porte d’entrée vers un marché de plus 2,3 milliards de consommateurs en Afrique, en Europe et au-delà”.

Une perspective d’autant plus attrayante pour de nombreuses grandes entreprises américaines que le Royaume est le seul pays africain disposant d’un accord de libre-échange avec les États-Unis, a souligné M. Amrani dans cet entretien paru dans le dernier numéro de ce magazine trimestriel.

Les analyses démontrent, chiffres à l’appui, a-t-il fait remarquer, qu’investir au Maroc est un moyen à la fois “sûr, rentable et éminemment avantageux” pour les entreprises cherchant à tirer pleinement profit d’un marché national dynamique et d’opportunités de croissance encore plus grandes sur le continent africain et l’Europe voisine.

Entre 2021 et 2024, le Maroc a conclu plus de 170 accords d’investissement totalisant environ 21 milliards de dollars et générant ainsi plus de 115 000 emplois. Ces résultats illustrent la capacité du Royaume à attirer et à fidéliser des investissements de qualité, renforçant ainsi son attractivité sur la scène internationale.

En mettant en avant les atouts du Royaume, notamment ses infrastructures de classe mondiale, à l’image du port de Dakhla, et sa stabilité politique, l’ambassadeur a souligné que ces acquis structurants, complétés par des réformes économiques audacieuses et un climat propice à l’investissement, sont autant d’incitations remarquable et largement remarqués à l’internationale à la fois par les investisseurs et une large panoplie de pourvoyeur de fond et institutions financières internationales.

Grâce à ces efforts, le Maroc rivalise aujourd’hui avec des puissances économiques dans des secteurs de pointe tels que l’aérospatiale et l’automobile, où le Royaume a développé des écosystèmes industriels spécialisés qui s’intègrent désormais aux chaînes d’approvisionnement mondiales les plus compétitives qui soient.

À la faveur de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc, a relevé M. Amrani, se positionne en plateforme incontournable de l’économie mondiale, répondant aux standards internationaux les plus exigeants, tout en bénéficiant d’une main-d’œuvre qualifiée et multilingue, d’un écosystème intégré dans des secteurs de pointe, et d’une attractivité qui n’a d’égale que l’élan des transformations structurelles de son tissu économique national.

La vision Royale trace ainsi le cap d’un choix irréversible pour un progrès inclusif, orienté vers le développement durable et l’ouverture économique, conférant au Royaume, selon l’ambassadeur, un rôle assumé de « tremplin stratégique pour les investisseurs cherchant une expansion internationale dynamique, pérenne et empreinte de possibilités et de potentialités».