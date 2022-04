Le Maroc est un facteur de stabilité en Afrique du Nord (ministre des AE chypriote)

lundi, 18 avril, 2022 à 19:40

Nocosie – Le Maroc est un facteur de stabilité en Afrique du Nord, a souligné, lundi, le ministre chypriote des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides.

Dans un tweet rendant compte de l’entretien téléphonique qu’il a eu ce jour avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Kasoulides s’est félicité de cet “appel chaleureux” au cours duquel les deux ministres ont eu une “discussion sur la voie à suivre dans les relations bilatérales et la coopération dans le contexte régional”.

Le chef de la diplomatie chypriote a exprimé à cette occasion “le soutien total” de son pays au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, soulignant l’importance du Royaume comme “facteur de stabilité en Afrique du Nord”.