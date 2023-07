Le Maroc a fait de la question migratoire une priorité de son engagement pour un monde plus juste et plus équitable (responsable)

mardi, 11 juillet, 2023 à 14:02

Rabat – Le Maroc a fait de la question migratoire une priorité essentielle de son engagement pour un monde plus juste, plus équitable et plus solidaire, a affirmé, mardi à Rabat, le Directeur des questions globales au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Ismail Chekkori, lors d’une rencontre.