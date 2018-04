Maroc-Finlande: M. Abbadi met en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre l’extrémisme et la promotion des valeurs de tolérance

jeudi, 19 avril, 2018 à 9:12

Les intervenants ont mis en avant les contributions des hommes et femmes du mouvement national et des résistants issus de la ville et des tribus avoisinantes à la revendication de l’indépendance et à l’édification du pont de l’unité entre les régions sous l’autorité sultanienne et celles sous l’autorité califale.