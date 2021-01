Le Maroc, futur hub régional des investissements américains (média suisse spécialisé)

mercredi, 13 janvier, 2021 à 21:52

Berne- Les récents accords de coopération signés entre le Maroc et les Etats-Unis dans le sillage de la visite dans le Royaume en décembre dernier d’une délégation américano-israélienne de haut niveau, feront du Maroc un hub régional des investissements étatsuniens, écrit le site électronique suisse spécialisé dans la finance, Investir.ch.

” C’est une visite qui fait figure de symbole d’une nouvelle étape diplomatique majeure pour le Royaume Chérifien, mais pas uniquement, car elle revêt des aspects économiques substantiels pour l’Afrique du Nord dans son ensemble”, écrit le site suisse.

“En effet, l’arrivée le 22 décembre dernier à Rabat d’une délégation de haut niveau conduite par le conseiller spécial du Président américain, Jared Kushner, accompagné de Meir Ben-Shabbat, Conseiller à la sécurité Nationale d’Israël ouvre la voie pour le Maroc afin que ce dernier puisse porter son développement et son attractivité au niveau supérieur”, fait remarquer le site.

De plus, lors de la visite à Rabat, “un engagement américain d’investir près de 3 milliards de dollars US sur quatre ans dans des projets privés a été signé entre le PDG de la US International Development Finance Corporation (DFC) et président exécutif de Prosper Africa, Adam Boehler, et Mohamed Benchaaboune, ministre des finances marocain”, rappelle la même source. “Au terme de cet accord, le bras armé financier américain doit faire du Maroc son «Hub» pour l’Afrique du Nord”, note le média suisse.

Par ailleurs, le Sahara marocain est désormais “open for US business”, a souligné le site électronique suisse spécialisé dans la finance, qui s’est fait l’écho de la décision américaine de reconnaître la souveraineté marocaine sur les Provinces du Sud du Royaume.

“Dans la foulée, l’Amérique a notifié le Conseil de Sécurité de l’ONU de sa décision et les cartes officielles marocaines ont toutes été modifiée par l’administration US pour inclure le Sahara comme partie intégrante du Royaume Chérifien”, fait observer le journal électronique suisse, rappelant que “le dossier du Sahara a fait l’objet d’une proposition de «large autonomie» par Rabat en 2007, qualifiée de «sérieuse et crédible» à de nombreuses reprises par l’Instance Onusienne”.

Au-delà de cela, Washington a joint les paroles aux actes en annonçant l’ouverture prochaine d’un consulat américain dans la ville de Dakhla, située au Sahara, signifiant par là même que tous les investissements internationaux ne sont désormais plus exposés à de quelconques sanctions éventuelles, précise Investir.Ch.

Pour le journal électronique suisse, le Maroc présente de nombreux atouts comme hub régional d’investissement, notamment en direction de l’Afrique, soulignant que “le Royaume jouit de la stabilité institutionnelle et macro-économique dans une Afrique du Nord qui a connu une dernière décennie mouvementée, et le pays s’impose peu à peu comme une plateforme industrielle d’envergure, produisant pas moins de 700.000 véhicules par an et accueillant l’écosystème du géant américain Boeing”.

En outre, le Maroc, poursuit Investir.Ch, “a déployé une stratégie «verte» substantielle, abritant la plus grande station solaire d’Afrique au sud du pays et poursuivant une stratégie de mix-énergétique qui doit réduire drastiquement ses émissions carbone à horizon 2025”, ajoutant que “le pays jouit d’une excellente infrastructure et exploite depuis quelques années la première ligne ferroviaire à grande vitesse entre Tanger et Casablanca”.