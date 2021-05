Le Maroc, grand défenseur du droit des Palestiniens à établir un État indépendant (OLP)

samedi, 15 mai, 2021 à 23:44

Ramallah – Le Maroc a été depuis toujours un fervent défenseur du droit légitime des Palestiniens à établir un État indépendant, a indiqué le Procureur exécutif du Congrès national populaire d’Al Qods relevant de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Younes Al Amouri.

Dans une déclaration à la MAP, M. Al Amouri a souligné que depuis le début, le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, a été un soutient et un défenseur du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec Al Qods-Est comme capitale.

“La position constante du Maroc appelant toujours à soutenir la cause palestinienne et Al Qods n’est ni nouvelle ni surprenante. Elle a toujours été exprimée lors de tous les événements et au fil des années”, a-t-il soutenu.

Il a, à cet égard, salué les positions du Royaume du Maroc lors de toutes les étapes de la lutte palestinienne contre l’occupation israélienne.

M. Al Amouri a exprimé également sa gratitude et sa reconnaissance pour l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’envoyer une aide humanitaire d’urgence au peuple palestinien. Cette démarche incarne l’authenticité de la position marocaine ferme et constante dans la défense de la première cause arabe et islamique avec en tête Al Qods Acharif, a-t-il dit.

Le Procureur exécutif du Congrès national populaire d’Al Qods relève que “cette initiative grandiose de Sa Majesté le Roi s’inscrit dans son contexte naturel, transmettant de la sorte des messages d’affection au peuple palestinien et de soutien à la cause palestinienne et à la ville d’Al Qods”. “Elle reflète ainsi la position noble du Maroc à un moment où nous en avons le plus besoin», a-t-il souligné.