Le Maroc, un grand partenaire de l’UE notamment dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale (parlementaire)

samedi, 26 juin, 2021 à 21:45

Le Caire – Le Maroc est un partenaire fort de l’Union européenne (UE) dans différents domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et le trafic de stupéfiants, a indiqué samedi Mme Fatima Taoussi, membre de la Commission mixte de lutte contre le terrorisme au Parlement arabe et parlementaire du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

S’exprimant lors de la session d’urgence tenue par le Parlement arabe pour répondre à la résolution du Parlement européen sur le Maroc, Mme Taoussi a expliqué que les acquis que le Royaume a accumulés dans la gestion du dossier migratoire en ont fait un partenaire fiable pour l’UE, soulignant que les deux parties sont liées par les affluents de la culture méditerranéenne et par une histoire et un destin communs.

Elle a rappelé également que la Commission européenne et le Conseil européen des affaires étrangères ont salué, récemment, la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de rapatrier les mineurs marocains en déshérence sur les territoires européens.

Mme Taoussi a, par ailleurs, exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour la vague de solidarité exprimée par les Parlements arabes après le tournant pris par la crise politique bilatérale avec l’Espagne, soulignant que cette dernière a cherché à manipuler et à détourner l’opinion publique européenne et internationale des véritables causes de cette crise en se servant de la question de l’immigration illégale.

«Les institutions parlementaires internationales ne devaient en aucun cas être un outil politique pour tromper l’opinion publique et détourner son attention de l’essence des problèmes», a-t-elle insisté, soulignant qu’aucune des agences compétentes des Nations Unies, y compris l’UNICEF, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, ni aucun rapporteur indépendant, n’a évoqué de prétendues violations des obligations internationales du Maroc en matière de lutte contre l’immigration.

La députée marocaine a conclu que la réalisation de la sécurité intérieure des pays et la garantie de leur intégrité territoriale est une condition préalable au renforcement de l’action arabe commune dans tous les domaines et que tout appel à la division, au séparatisme et à la désintégration porte atteinte à l’esprit et aux objectifs de la Ligue arabe, qui consistent en la consolidation de la sécurité et la paix dans la région et la réalisation de l’intégration économique et le développement durable, dans la perspective de concrétiser l’Union arabe.