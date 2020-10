Maroc-Hongrie: Le programme de bourses “Stipendium Hungaricum” permettra de partager les capacités d’innovation

vendredi, 2 octobre, 2020 à 19:42

Rabat – La secrétaire d’État hongroise chargée de l’Académie diplomatique et du programme “Stipendium Hungaricum”, Orsolya Pacsay-Tomassich a souligné, vendredi, que ce programme de bourses permettra d’internationaliser l’éducation et de partager les capacités d’innovation du Maroc et de la Hongrie.

“Le programme de bourses Stipendium Hungaricum est bénéfique pour nos deux pays, car il va nous permettre d’internationaliser notre éducation et de partager nos capacités d’innovation”, a-t-elle affirmé lors d’une intervention en visioconférence à une cérémonie tenue à Rabat pour marquer le lancement dudit programme, au titre de l’année universitaire 2020-2021.