Le Maroc, un interlocuteur privilégié pour la stabilité de la Méditerranée (Président de la Chambre des députés italien)

mercredi, 5 juillet, 2023 à 20:31

Rome – Le Maroc est un interlocuteur privilégié pour la stabilité de la Méditerranée, a affirmé, mercredi à Rome, le président de la Chambre des députés italien, M. Lorenzo Fontana.

Le président de la Chambre des députés italien, qui s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné l’excellence des relations qui lient le Maroc et l’Italie dans plusieurs domaines.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger effectue une visite de travail en Italie, ce mercredi 05 juillet, à l’invitation de son homologue italien, Antonio Tajani.

Il s’agit de la première visite de M. Bourita en Italie après la nomination, en octobre 2022, de M. Tajani en tant que Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République italienne.