Maroc-Italie: Des relations bilatérales adossées à un partenariat stratégique

vendredi, 17 juillet, 2020 à 11:13

Par Siham Toufiki

Rome – Le partenariat stratégique multidimensionnel signé entre le Maroc et l’Italie, en novembre dernier, a marqué un jalon important sur la voie du raffermissement des relations bilatérales pour les hisser, à la faveur de la volonté politique commune exprimée, au plus haut niveau vers des paliers supérieurs afin de jeter les bases d’une coopération forte et mutuellement bénéfique.

La visite du ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio au Maroc début novembre 2019 a donné un nouvel élan aux relations entre les deux pays, couronné par la signature d’une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel construit sur la conscience commune que « les deux parties constituent l’une pour l’autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux”.

Ce bond qualitatif dans les relations entre les deux pays a capitalisé sur nombreuses réalisations. Il s’inscrit dans la continuité de l’évolution constante des relations entre les deux pays qui remontent au XIXe siècle et qui se fondent sur la confiance et le respect mutuels.

Le Maroc et l’Italie aspirent tous deux à ce que leur partenariat stratégique constitue un nouveau cadre de coopération bilatérale et à renforcer les relations économiques, commerciales et financières entre eux, avec notamment l’implication des acteurs économiques des deux pays, et à créer des opportunités de croissance dans plusieurs domaines. Ils ambitionnent également de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines liés à l’investissement, au développement et à la sécurité, ainsi que dans les domaines culturel, technique et scientifique, et d’approfondir la consultation politique.

Cette ambition et ces aspirations ont été exprimées par le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Luigi Di Maio, à l’occasion de la signature de la Déclaration de partenariat stratégique, en exprimant la détermination de son pays à développer des voies de coopération avec le Maroc, «un partenaire stable et stratégique dans la région du pourtour méditerranéen et aussi une porte d’entrée sur le continent africain. ”

Le ministre italien a salué les efforts de développement que le Maroc a déployés et les expériences accumulées par le Royaume dans plusieurs domaines, en plus des progrès réalisés dans le secteur des énergies renouvelables et d’autres domaines de développement de premier plan, soulignant la volonté de son pays de coopérer avec le Maroc en participant à des investissements dans des projets liés aux technologies modernes, à l’innovation et à la recherche scientifique universitaire.

L’Italie et le Maroc ont également souligné, à plusieurs reprises, la qualité des relations qui les unissent et la volonté commune d’impulser la coopération bilatérale dans divers domaines, et de donner une nouvelle dynamique aux échanges, dans un nouveau cadre de partenariat qui ouvre de larges perspectives aux entreprises, notamment les PME et privilégie l’échange d’expériences dans les nouveaux secteurs technologiques.

Selon les statistiques officielles, l’Italie est devenue en 2018 le troisième fournisseur du Maroc, avec des exportations s’élevant à 2,7 milliards d’euros, et le troisième marché des exportations marocaines vers l’Europe l’année dernière, avec une valeur de 1,2 milliard d’euros.

Au niveau de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, de nombreux responsables italiens, que ce soit lors de conférences internationales ou de réunions nationales, ont salué le rôle pionnier du Maroc dans la lutte contre le terrorisme sous ses différentes formes et sa contribution à la stabilité de la région. À cet égard, l’Italie a également accordé une attention particulière à l’expérience de la formation des imams au Maroc.

La conclusion du partenariat stratégique entre les deux pays témoigne de l’attention que les pays du monde en général, et l’Europe en particulier, attachent au Maroc, qui jouit d’un statut particulier, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en tant que partenaire fiable et crédible, grâce aux réformes engagées dans tous les domaines, depuis l’intronisation du Souverain.

Pour les responsables du gouvernement italien, le Maroc est un modèle de stabilité dans la région MENA, et un pays fortement impliqué avec l’Italie dans le développement de la région méditerranéenne en général et dans l’accompagnement de plusieurs pays dans leur cheminement vers la stabilité et les réformes escomptées.

Les deux pays sont plus que jamais appelés à unifier davantage leurs efforts et à renforcer leur coopération, en particulier dans le domaine économique, pour relever ensemble ces défis.

Les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des infrastructures et du développement technologique recèlent d’importantes opportunités pour des partenariats prometteurs entre les entreprises italiennes et marocaines.

Dans le cadre des efforts visant à booster et à diversifier les relations de coopération dans les domaines liés à la justice, les deux pays ont signé un protocole l’année dernière permettant de coopérer dans les domaines liés à la réglementation juridique.

Grâce à la volonté commune du Maroc et de l’Italie, le partenariat stratégique constitue une nouvelle opportunité aux deux pays pour renforcer davantage leur coopération bilatérale en vue de tirer profit des énormes potentialités dont ils disposent, afin de développer davantage leurs relations.