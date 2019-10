Maroc–Japon: Des relations exemplaires et cordiales, appelées à se raffermir davantage

vendredi, 25 octobre, 2019 à 14:40

.-Par Omar Er-rouch-.

Tokyo-Le Maroc et le Japon entretiennent des relations exceptionnelles marquées par une amitié profonde entre la famille royale marocaine et la famille impériale japonaise, ont affirmé à Tokyo, des personnalités japonaises, relevant que ces liens sont appelés à évoluer davantage dans plusieurs domaines de coopération.

“La visite de SAR le Prince Moulay Rachid au Japon et Sa participation à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur japonais Naruhito représente une occasion pour renouer les liens ancestraux entre la famille royale du Maroc et la famille impériale”, a indiqué Hiroo Saionji, Président du Conseil d’Administration de la Fondation Goi pour la Paix, dans une déclaration à la MAP.

SAR le Prince Moulay Rachid avait représenté Feu SM Hassan II à la cérémonie d’intronisation de l’Empereur Akihito en novembre 1990, a rappelé M. Saionji, qui avait remis l’année dernière le prix international de la Fondation Goi pour la Paix à la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, pour Son travail en faveur d’un monde durable et en paix.

Il a, par ailleurs, mis en exergue le rapprochement qui marque les liens entre Tokyo et Rabat, soulignant le rôle que jouent la famille royale et la famille impériale dans la consolidation de ces relations “exemplaires”.

Même son de cloche chez Mme Haruko Hirose, présidente de l’association d’amitié Maroc-Japon et ancienne Ambassadeur au Maroc, qui s’est félicitée de la présence “remarquée” de SAR le Prince Moulay Rachid à la cérémonie d’intronisation “qui témoigne encore une fois des relations exemplaires et cordiales entre la famille royale marocaine et la famille impériale japonaise”, rappelant que l’Empereur Naruhito avait visité le Maroc en 1991.

Mme Hirose a également salué l’excellence des relations bilatérales dans divers domaines, relevant que le peuple japonais “s’intéresse de plus en plus au Maroc, un pays stable politiquement et qui connait un développement économique constant”.

“Le Maroc est très populaire parmi les jeunes Japonais en tant que destination touristique et des entreprises nippones sont très intéressées par la perspective de s’installer au Royaume. Ainsi, plus de 70 sociétés japonaises ont déjà fait ce choix, faisant du Royaume la deuxième destination des entreprises nippones en Afrique”, a fait savoir l’ancienne diplomate.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Japon, M. Rachad Bouhlal, a souligné que la visite de SAR le Prince Moulay Rachid au Japon, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’intronisation de l’Empereur Naruhito, “témoigne des relations d’amitié qui existent entre la famille royale et la famille impériale”.

Par ailleurs, le diplomate s’est félicité de l’essor “considérable” que connaissent les liens entre les deux pays dans tous les domaines, notamment économique. Ainsi, a-t-il relevé, le Maroc est une destination de choix pour les entreprises nippones, qui le considèrent comme une porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe, et une passerelle pour bénéficier d’un accès privilégié à un marché de plus d’un milliard de consommateurs grâce aux différents accords de libre-échange conclus par le Maroc, notamment avec l’Union européenne.