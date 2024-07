Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, est “un acteur de poids” sur l’échiquier mondial (expert franco-suisse)

Paris – Le Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, est devenu “un acteur de poids” sur l’échiquier mondial, a souligné l’universitaire et expert franco-suisse, Jean Marie Heydt.

“Qu’il s’agisse de ses relations mondiales avec de très nombreux États de la planète, ou de son positionnement sur le continent africain, le Maroc est désormais reconnu et sollicité comme un leader éclairé, attentif à ses partenaires et agissant de façon crédible”, a affirmé M. Heydt dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

Il a indiqué que le Royaume est activement impliqué dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent africain, en participant régulièrement à des missions de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies, où les Forces Armées Royales sont déployées dans plusieurs zones de conflit en Afrique.

C’est ainsi que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, s’investit en faveur de la paix et de la sécurité régionale et internationale, fort de son expérience et conscient de l’ampleur des enjeux sécuritaires en Afrique, ne ménageant aucun effort pour contribuer à jeter des bases nouvelles, solides et pérennes, en faveur d’une Afrique stable, prospère et solidaire, a-t-il dit.

Le Maroc joue donc un rôle crucial de stabilisateur régional en Afrique à travers plusieurs axes de sa diplomatie étrangère et de coopération, a précisé M. Heydt.

D’un point de vue international, la reconnaissance de la qualité et des atouts que représente le Maroc, par les grandes puissances de la planète, est le résultat de la Vision Royale mise en œuvre “avec beaucoup de soin et de réalisme”, a-t-il ajouté.

Le Maroc, un acteur mondial efficace, est reconnu pour avoir la capacité de jouer un rôle de stabilisateur régional à travers des initiatives de paix, de sécurité, de développement économique et de coopération diplomatique, soutenues par une vision stratégique à long terme, à la fois pour une Afrique stable et prospère mais aussi plus largement pour une paix mondiale durable, a soutenu M. Heydt.