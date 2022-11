Le Maroc et l’Espagne en mesure de mobiliser leurs efforts pour créer un véritable projet commun (Benabdelkader)

mercredi, 30 novembre, 2022 à 19:35

Madrid – L’Espagne et le Maroc peuvent mobiliser tous leurs efforts pour créer des liens sociaux significatifs et ainsi faire converger les intérêts nationaux et poursuivre un véritable projet commun, souligne le chercheur en sciences de la communication, Mohamed Benabdelkader.