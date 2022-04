Le Maroc et l’Espagne sont en train de bâtir en profondeur des relations à la hauteur des défis régionaux et internationaux (experts à Genève)

jeudi, 21 avril, 2022 à 19:32

Genève – Le Maroc et l’Espagne sont en train de bâtir en profondeur des relations constructives, stables et durables à la hauteur des défis régionaux et internationaux, ont relevé des experts au sein d’ONGs à Genève, notant que la coopération entre les deux rives de la Méditerranée s’en trouvera revigorée et confortée.