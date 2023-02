Le Maroc et l’Espagne entament une nouvelle étape pour un partenariat à la hauteur des défis du 21ème siècle (Mme Benyaich)

mercredi, 1 février, 2023 à 19:39

Madrid – Conscients de l’importance stratégique de préserver et de développer une relation privilégiée tournée vers l’avenir, le Maroc et l’Espagne affichent une détermination ferme pour l’édification d’un partenariat global renouvelé, à la hauteur des défis mais également des opportunités offertes par le 21ème siècle, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

‘’Le Maroc et l’Espagne sont deux pays amis et voisins, qui partagent des valeurs et des intérêts communs et qui ne cessent d’œuvrer ensemble pour faire de leur relation un exemple à suivre dans tous les domaines’’, a souligné Mme Benyaich dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la tenue à Rabat de la 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc/Espagne.

C’est dans le cadre de cet esprit que s’inscrit le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2021, dans lequel le Souverain a appelé à l’inauguration d’une étape inédite dans les relations entre les deux pays, fondées sur la confiance mutuelle, la concertation permanente et la coopération franche et sincère, a rappelé Mme Benyaich.

Répondant à l’appel généreux de SM le Roi, le gouvernement espagnol a réaffirmé, à plusieurs reprises, sa volonté inébranlable de s’engager avec le Maroc dans une dynamique renouvelée pour asseoir une relation durable sur des bases plus solides, a fait observer la diplomate.

‘’Aujourd’hui, conformément à cette nouvelle dynamique enclenchée entre les deux pays depuis avril dernier, suite à la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi et l’adoption d’une feuille de route ambitieuse, le Maroc et l’Espagne sont déterminés à aller de l’avant dans la mise en œuvre de ce processus vertueux, en identifiant tous les moyens propres à conférer à ce partenariat une base sereine, pérenne et un caractère opérationnel qui viendra renforcer les relations bilatérales et créer des synergies mutuellement profitables’’, a, dans ce sens, relevé Mme Benyaich.

Dans ce sillage, l’ambassadeur du Maroc en Espagne a mis en exergue les ‘’excellentes relations de fraternité’’ unissant les deux Familles Royales, assurant que les ‘’liens distingués et privilégiés d’amitié solide et d’estime mutuelle entre SM le Roi et le Roi Felipe VI contribuent fortement à la consolidation d’une relation singulière et exemplaire’’.

Ainsi, a soutenu Mme Benyaich, la Réunion de Haut Niveau entre les deux pays, qui n’a pas eu lieu depuis 2015, constituera, sans nul doute, un rendez-vous exceptionnel qui imprégnera une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et traduira la détermination commune de bâtir un partenariat stratégique mutuellement bénéfique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Roi Felipe VI d’Espagne.

Cette réunion, a-t-elle ajouté, n’est que la concrétisation de la ferme volonté des deux pays de franchir une étape inédite dans les relations bilatérales, sur la base d’une feuille de route claire et ambitieuse répondant aux aspirations des deux peuples amis.

Dans ce contexte, les responsables des deux pays se penchent sur la mise en œuvre d’actions concrètes dans le cadre de cette feuille de route englobant tous les domaines du partenariat et intégrant toutes les questions d’intérêt commun, dans un climat empreint de confiance et de transparence, a dit Mme Benyaich, rappelant que, depuis avril dernier, tous les groupes de travail ont tenu des réunions régulières pour mettre en place les dispositions de la nouvelle feuille de route bilatérale.

De ce fait, la Réunion de Haut Niveau de Rabat reflétera cet état d’esprit positif et orienté vers le respect des engagements qui animent aujourd’hui la relation maroco-espagnole, a conclu Mme Benyaich.