Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle important dans la prospérité et la stabilité en Europe et en Afrique (Pedro Sanchez)

vendredi, 8 avril, 2022 à 0:57

Rabat – Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle important dans la prospérité et la stabilité en Europe et en Afrique, a affirmé, jeudi soir à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

“L’Espagne peut jouer un rôle important pour l’Afrique et, sans doute, pour le Maroc au sein de l’Union Européenne, de même que le Maroc peut jouer et il joue un rôle déterminant pour l’Espagne et l’UE au sein de l’Union Africaine”, a souligné M. Sanchez lors d’un point de presse, à l’occasion de la visite qu’il effectue dans le Royaume à l’invitation de SM le Roi.

Le Maroc et l’Espagne ne partagent pas uniquement la proximité géographique, mais également la volonté d’aller de l’avant pour promouvoir la relance économique, moderniser le tissu productif et développer les investissements mutuels, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, relevé que l’Espagne est un partenaire prioritaire pour le Maroc aussi bien au niveau des relations commerciales que des investissements et vice versa.

“Nous avons des objectifs communs, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables en vue d’assurer le progrès des deux pays, ainsi que la stabilité économique et la prospérité de l’Afrique et de l’Europe”, a soutenu M. Sanchez.

Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle déterminant en matière de stabilité politique, de développement socio-économique et de transition énergétique aussi bien en Europe qu’en Afrique, a conclu le chef de l’Exécutif espagnol.