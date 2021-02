Le Maroc et l’Indonésie doivent collaborer ensemble dans leur lutte contre le séparatisme (Président d’une association journalistique)

vendredi, 5 février, 2021 à 19:48

Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël constitue une base essentielle pour la paix dans la région, étant donné le poids politique du Royaume au niveau régional et des liens culturels et historiques unissant les deux pays eu égard à la présence d’une grande communauté juive d’origine marocaine “restée affectivement et émotionnellement attachée à son pays d’origine”, a indiqué l’ambassadeur d’Israël au Mexique, Zvi Tal.