Le Maroc l’un des pays arabes pionniers en matière de gestion des questions de population (Luis Mora)

mercredi, 17 février, 2021 à 16:57

Rabat – Le Maroc est l’un des pays du monde arabe pionniers dans le domaine de la gestion des questions de population, a affirmé mercredi à Rabat le représentant résident du Fonds des Nations-unies pour la population (UNFPA), Luis Mora.

Il s’agit du “premier pays arabe à formuler un plan à cet égard, sous le règne de feu Sa Majesté le Roi Hassan II”, a déclaré M. Mora lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, saluant le niveau de développement du Royaume en la matière.

Cité par un communiqué de la première chambre du parlement, le responsable international s’est en outre félicité des relations historiques de coopération entre le Maroc et l’UNFPA, notant que le Royaume est considéré .

Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération et les relations de partenariat entre le Fonds et l’institution législative de manière à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), et de rechercher les meilleurs moyens de traitement des nouveaux phénomènes de population et des changements dans la structure familiale et de la société marocaine ces dernières années.

M. El Malki a de son côté exprimé la volonté de la Chambre à consolider les liens de coopération avec le fonds onusien, saluant son accompagnement à de nombreux projets et questions de population au Royaume.

Le Maroc s’est intéressé dès les années soixante du siècle dernier des questions de population, qui connaissent toujours un débat social vital, a-t-il rappelé, notant la vitesse de transformation de l’actuelle étape à tous les niveaux économique cultuel, social et familial.

Selon le président de la Chambre des représentants, le Maroc a pris des mesures importantes pour améliorer les indicateurs économiques et sociaux, et a adopté une approche basée sur la transparence qui reflète les conditions réelles de la population. Il a à cet égard souligné que le Royaume dispose de tous les atouts lui permettent d’avancer sur la voie de la prospérité et du développement.