Le Maroc, l’un des principaux acteurs de la lutte contre le terrorisme à l’échelle mondiale (Haut responsable onusien)

vendredi, 2 juin, 2023 à 21:39

Tanger – Le Royaume du Maroc est l’un des principaux acteurs de la lutte contre le terrorisme à l’échelle mondiale, a indiqué, vendredi à Tanger, le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Ivanovich Voronkov.

M. Voronkov a fait cette déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de leur participation à la deuxième édition de la Réunion de Haut Niveau des Chefs d’Agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique “Plateforme de Marrakech” qui se tient à Tanger sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.

Dans cette déclaration, M. Voronkov s’est félicité de la “coopération stratégique” entre le Maroc et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, relevant que cette réunion de la “Plateforme de Marrakech” est l’occasion pour “discuter des moyens pratiques de soutenir les États membres africains dans une lutte plus efficace contre le terrorisme”.

Après avoir qualifié de “très fructueux” les entretiens qu’il a eus avec M. Bourita concernant “la manière avec laquelle les deux parties progresseront ensemble dans la lutte contre le terrorisme”, M. Voronkov a exprimé l’espoir d’instaurer une meilleure coordination internationale en matière de lutte contre le terrorisme.