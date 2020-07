Le Maroc lutte efficacement contre le coronavirus et fait preuve de solidarité envers les pays africains

vendredi, 3 juillet, 2020 à 10:26

Ljubljana – Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est l’un des pays africains qui lutte efficacement contre l’épidémie de coronavirus et qui fait preuve de solidarité envers les pays du continent à travers l’octroi d’aides médicales, souligne le quotidien slovène «Delo».

Dans un article publié la veille, le journal affirme que le Maroc est l’un des pays africains qui a su réagir efficacement contre la pandémie, ce qui a conduit l’Union européenne à inclure le Royaume dans la liste des 15 pays concernés par la réouverture de ses frontières.

Le journal rappelle dans ce cadre que l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’octroyer des aides médicales au profit de plusieurs pays africains en vue de faire face à l’épidémie constitue un geste de solidarité envers les pays du continent.

La publication précise que ces aides sont composées de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine, relevant que ces équipements sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, le 13 avril 2020, et appelant les pays africains à s’entraider pour lutter contre l’épidémie et à partager leurs expériences et bonnes pratiques, rappelle le quotidien.