Le Maroc et Madagascar sont “deux nations et peuples frères” (MAE malagasy)

vendredi, 14 juin, 2024 à 16:07

Rabat – La République de Madagascar et le Royaume du Maroc sont des “nations et peuples frères” a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre malagasy des Affaires étrangères, Mme Rasata Rafaravavitafika, tout en annonçant l’établissement d’une nouvelle étape dans la coopération bilatérale.

Intervenant lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie malagasy s’est félicitée de l’ouverture prochaine d’une nouvelle ambassade de son pays à Rabat, en vue d’impulser les relations bilatérales et la coopération avec le Maroc.

Pour Mme Rasata Rafaravavitafika, la signature par le Maroc et Madagascar de deux accords relatifs au domaine de la santé et à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays, marque “une nouvelle étape dans la coopération bilatérale” et augure d’”une nouvelle page dans notre histoire”.

De même, elle a remercié le Maroc d’avoir accepté d’octroyer des bourses supplémentaires pour les étudiants et diplomates malagasy.

Aussi, elle a réitéré son soutien aux efforts déployés par l’ONU, tout en se félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain.