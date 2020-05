Le Maroc marque son plein soutien à la réponse mondiale au coronavirus

jeudi, 28 mai, 2020 à 19:04

Bruxelles – Le Maroc a exprimé, jeudi, son plein soutien et sa mobilisation pour la réponse mondiale au coronavirus, l’initiative pour un accès universel, à un prix abordable, à la vaccination, au traitement et aux tests pour le Covid-19.

“Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est pleinement déterminé à soutenir et à encourager la recherche pour contribuer à faire face à la pandémie et à vaincre le coronavirus”, a affirmé le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, cité dans un communiqué de la Commission européenne.

“Plus que jamais, les décideurs sont actuellement guidés par les résultats de la recherche et les recommandations des chercheurs”, a indiqué le ministre, notant que “la Réponse mondiale au coronavirus lancée par l’Union européenne est louable; elle offre un cadre non seulement pour les Européens, mais aussi pour d’autres acteurs d’Afrique et d’ailleurs désireux de se rassembler, de travailler ensemble et, en fin de compte, de permettre aux citoyens du monde entier de reprendre le cours de leur vie dans une nouvelle normalité”.

Le Maroc est l’un des quinze pays qui soutiennent la campagne de dons lancée jeudi par la Commission européenne dans le cadre de la Réponse mondiale au coronavirus.

Cette campagne, organisée en collaboration avec l’organisation internationale de défense des citoyens “Global Citizen” sous le thème “Objectif mondial: Unis pour notre avenir”, aboutira à un sommet mondial des donateurs le samedi 27 juin.

Elle vise, selon l’exécutif européen, à “mobiliser les ressources considérables nécessaires pour accélérer le développement de nouvelles solutions à la pandémie du coronavirus et garantir que leur accès sera universel et inclusif, c’est-à-dire partout et pour tous ceux qui en ont besoin”.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres, sont également partenaires de cette campagne de dons qui aura le soutien d’artistes du monde entier.

La première conférence des donateurs, organisée le 4 mai par la Commission européenne dans le cadre de la Réponse mondiale au coronavirus, avait permis de recueillir 7,4 milliards d’euros pour permettre le développement collaboratif d’outils de diagnostic, de traitements et de vaccins contre le coronavirus, ainsi que leur distribution dans le monde entier.