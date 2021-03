Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité (ministre)

lundi, 8 mars, 2021 à 18:09

Rabat – Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité et réaliser les objectifs du développement durable, a affirmé le ministre de la justice, Mohamed Ben Abdelkader.

Intervenant par visioconférence lors du 14-ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, organisé du 7 au 12 mars au Japon, M. Ben Abdelkader a relevé l’appel du Royaume pour renforcer les missions des organisations internationales et onusiennes actives dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.

Cité par un communiqué, le ministre a également mis en exergue les efforts déployés pour promouvoir la coordination et l’harmonie entre ces organisations, soulignant l’importance de la coopération régionale et internationale en matière de prévention du crime et les défis que ce phénomène implique, notamment le crime organisé.

M. BenAbdelkader a en outre souligné le message profond que porte la déclaration de Kyoto signée par les Etats participants, face à la recrudescence des menaces liées au crime organisé.