Le Maroc, un modèle mondial en matière de gestion de la pandémie et de la vaccination (Journal égyptien)

jeudi, 4 mars, 2021 à 20:35

Le Caire – Le Maroc est l’un des modèles mondiaux en matière de gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 et du processus de vaccination contre cette pandémie, écrit jeudi le journal égyptien “Al Ahram”.

Le Maroc, peut-on lire dans le journal, occupe la 15ème place mondiale et la première en Afrique en termes de nombre et de pourcentage des personnes vaccinées.

Dans un article intitulé “Le Maroc, un modèle de gestion de la vaccination anti-covid”, la publication égyptienne souligne qu’après un mois du lancement par SM le Roi Mohammed VI, de la campagne de vaccination gratuite, le nombre des bénéficiaires a dépassé 3,7 millions au moment où 360.000 se sont fait injecter la deuxième dose du vaccin.

Avec ces chiffres “importants”, le Maroc est désormais l’un des modèles à l’échelle mondiale en matière de gestion du vaccin, poursuit le quotidien, ajoutant que le succès marocain pour ce qui est de la vaccination fait partie intégrante de la réussite liée à la gestion de la crise sanitaire, de bout en bout.

Le journal égyptien rappelle que la campagne de vaccination au Maroc a été élargie récemment à la tranche d’âge entre 60 et 64 ans et aux personnes atteintes de maladies chroniques.

Parallèlement à la vaccination des catégories ciblées initialement, à savoir les catégories prioritaires et les plus de 65 ans, l’opération de vaccination a été élargie, à partir du 24 février, à la tranche d’âge de 60-64 ans, ainsi qu’à la première tranche des personnes atteintes des maladies chroniques, dont les maladies cancéreuses, et qui bénéficient de régimes de couverture médiale obligatoire et du RAMED.