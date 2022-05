Le Maroc opte pour une approche globale pour lutter contre la radicalisation (ambassadeur)

lundi, 9 mai, 2022 à 17:01

Rome – “Le Maroc a opté pour une approche globale pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation”, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla.

Le Maroc a mis en place depuis 2003 une stratégie nationale “sécuritaire, anticipative, inclusive, globale et permanente faisant du Royaume une référence mondiale”, a souligné le diplomate marocain dans un entretien à l’hebdomadaire italien Panorama.

L’ambassadeur a relevé que cette stratégie est axée à la fois sur une approche sécuritaire et sur le développement économique et social, évoquant également la réforme du champ religieux et la formation des imams.

Le Maroc veille à promouvoir la coopération internationale en la matière ce qui lui permet de réagir avec célérité et efficacité, a indiqué M.Balla, notant que la tenue de la Réunion de la coalition anti-Daech au Maroc traduit “la place de choix occupée par le Royaume dans l’architecture globale de la sécurité mondiale”.

Cet événement d’envergure qui connaitra la participation de plus de 92 pays, met en exergue le leadership marocain à l’échelle mondiale en tant que “pourvoyeur de paix et de sécurité, notamment, en Afrique, où l’extrémisme, le crime organisé et le séparatisme sont en expansion”.

Le média italien a, ainsi, mis en avant les différentes initiatives menées dans le cadre de la stratégie marocaine de lutte contre l’extrémisme, notamment le programme “Moussalaha” (Réconciliation), qui s’assigne pour objectif d’encadrer les détenus impliqués dans des affaires d’extrémisme et de terrorisme et les réhabiliter psychologiquement et intellectuellement pour leur permettre de se comporter de manière appropriée avec les différentes composantes et les institutions de la société, et leur assurer une bonne intégration sociale.