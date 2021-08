Le Maroc, un partenaire clé dans la stabilité et le développement de l’espace euro-méditerranéen (expert suisse)

samedi, 21 août, 2021 à 22:15

Genève- Le Maroc, en tant que partenaire responsable et fidèle à ses engagements internationaux, joue un rôle clé dans la stabilité et le développement de l’espace euro-méditerranéen, a affirmé samedi l’expert suisse en développement et innovation éco-responsable, Michel Jean Menghetti.

« Si la communauté internationale reconnaît aujourd’hui le rôle primordial et de premier plan du Maroc dans la stabilité de la région, ce n’est nullement le fait du hasard ou un constat de complaisance, mais il s’agit bel et bien d’une reconnaissance à juste titre des efforts déployés par le Royaume pour relever les multiples défis sur les plans de développement, de la paix et de la sécurité dans son environnement géo-stratégique », a relevé M. Menghetti dans une déclaration à la MAP.

Le discours royal à l’occasion du 68ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple “vient confirmer une nouvelle fois tout l’intérêt accordé par le Maroc au développement et à la prospérité de la région dans le cadre du dialogue et de relations stables et mutuellement avantageuses”, a-t-il poursuivi.

Tout en soulignant l’importance dont jouit le Maroc dans un contexte régional agité, l’expert suisse a fait remarquer que la communauté internationale apprécie les efforts du Maroc pour la consolidation des institutions, et les réalisations économiques et sociales importantes accomplies dans le Royaume.

Et de souligner que la force du Royaume aux plans politique, économique et sécuritaire servira la sécurité et la stabilité de toute la région, notant que les partenaires internationaux sont appelés à soutenir ce rôle constructif du Maroc sur tous les plans.

M. Menghetti a ajouté que les relations entre les pays partageant les mêmes valeurs de liberté et de démocratie et participant à la coopération internationale face aux multiples défis, «doivent être fondées sur le respect mutuel, la transparence, et la confiance».