Le Maroc, un “partenaire engagé” en faveur de la paix (DG de l’AIEA)

dimanche, 28 juillet, 2024 à 11:15

Vienne – Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc se démarque comme “un partenaire engagé” en faveur de la paix, a affirmé le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

“Partenaire constructif au sein de l’AIEA, dont il est membre depuis 1957, le Maroc a toujours fait preuve de compromis et d’engagement, depuis les débuts de la coopération internationale en matière d’utilisation pacifique de l’énergie et des technologies nucléaires”, a indiqué M. Grossi dans une déclaration à la MAP à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

“Je ne peux que saluer cet engagement du Maroc, et bien évidemment de Sa Majesté le Roi, qui en donne l’impulsion”, s’est félicité M. Grossi, qui a mis en avant la contribution active du Royaume concernant les différentes questions liées à l’atome.

Depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône, “nous avons constaté un renforcement” de cette action, notamment par le biais de la régulation nucléaire, a-t-il noté, mettant l’accent sur le rôle joué à cet égard par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN).

“Le Maroc dispose d’une Agence nationale de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, qui est un centre collaborateur de l’AIEA. Il s’agit d’une distinction que l’Agence internationale n’octroie pas facilement aux régulateurs nationaux partenaires”, a fait observer M. Grossi. L’AMSSNuR “mène une importante action et apporte un appui très important aux pays africains”, a-t-il assuré.