Le Maroc est un partenaire de premier plan pour l’Espagne (membre du PSOE)

jeudi, 22 février, 2024 à 17:52

Madrid – Le Maroc est un partenaire stratégique de premier plan pour l’Espagne dans tous les domaines, a affirmé l’analyste politique et membre du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Lahbib Chabat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chabat a souligné que la visite du Président du gouvernement espagnol au Maroc s’inscrit dans le cadre de la détermination des deux pays d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, consolidée par la réunion de haut niveau l’année dernière et l’échange de visites des responsables gouvernementaux de part et d’autre.

Cette visite, a-t-il ajouté, intervient dans un contexte international en ébullition, notamment au Moyen Orient et au Sahel, mais à un moment excellent de la relation entre les deux Royaumes, marquée par une convergence de vues sur de nombreuses questions d’intérêt commun et l’engagement des deux pays à œuvrer de concert pour consolider davantage les relations bilatérales.

La coopération entre Rabat et Madrid dans les domaines de gestion des flux migratoires, de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et sécuritaire est un exemple pour les autres pays, a relevé l’analyste politique, qui s’est félicité de l’évolution continue des échanges commerciaux bilatéraux.

L’Espagne se positionne ainsi comme le premier partenaire commercial du Maroc, alors que ce dernier est le troisième partenaire extracommunautaire de l’Espagne après les États-Unis et le Royaume-Uni, a-t-il indiqué, notant que la visite de M. Sánchez est une opportunité idoine pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans tous les domaines.

Le président du gouvernement espagnol a effectué, mercredi, une visite de travail au Maroc, marquée par l’audience qui lui a été accordée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.