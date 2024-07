Le Maroc, un “partenaire solide” pour le Brésil (responsable brésilien)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 14:02

Brasilia – Le Royaume du Maroc s’est érigé en “partenaire solide” pour le Brésil en Afrique et dans le monde arabe, a affirmé M. Antonio Augusto Martins Cesar, Directeur du Département Afrique au ministère brésilien des Affaires étrangères.

“Le Maroc est un partenaire solide pour le Brésil en Afrique et dans le monde arabe, à la faveur des liens historiques d’amitié et des relations privilégiées que les deux pays entretiennent dans divers domaines”, s’est félicité M. Martins Cesar dans une déclaration à la MAP, en marge de la réception organisée par l’ambassade du Maroc à Brasilia à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Rappelant sa récente visite au Royaume, le responsable brésilien a affirmé avoir pu constater de visu les progrès économiques réalisés, les réformes multidimensionnelles enclenchées, ainsi que le dynamisme de la société marocaine.

Il s’est dit, par ailleurs, très optimiste quant à l’avenir prometteur des relations maroco-brésiliennes qui profiteront aux peuples des deux pays, forts de leur identité plurielle aux multiples affluents.

M. Martins Cesar a, d’autre part, souligné l’intérêt croissant des hommes d’affaires et touristes brésiliens pour le Maroc, notant que cet engouement sera renforcé avec la reprise de la ligne aérienne directe Casablanca-Sao Paulo en décembre prochain.

Évoquant le Forum d’affaires Maroc-Brésil prévu également en décembre prochain, il a expliqué que cet espace offrira l’occasion de présenter aux hommes d’affaires et investisseurs brésiliens un large aperçu sur les potentialités dont regorge le Royaume et les opportunités d’investissement qu’il offre et d’identifier de nouveaux axes d’une coopération mutuellement avantageuse et bénéfique.