Le Maroc, “partenaire solide” sur lequel peuvent compter la France et l’Europe (député français)

jeudi, 27 janvier, 2022 à 10:54

Paris – Le député français Jacques Maire, membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale et président du groupe ALDE « Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe » du Conseil de l’Europe, a souligné l’importance du Maroc en tant que “partenaire solide sur lequel peut compter la France et l’Europe”.

Lors d’un échange avec Driss El Kaissi, consul général du Royaume à Strasbourg, le député français a relevé que “par son niveau de développement, le Maroc joue pleinement son rôle de pont entre l’Afrique et l’Europe”, indique un communiqué de la mission diplomatique marocaine dans la ville alsacienne.

Sur le volet diplomatique, MM. Maire et El Kaisssi ont évoqué le rôle du Maroc dans la question libyenne et le processus de paix au Moyen Orient notamment depuis la signature des Accords d’Abraham, ajoute la même source.

Concernant les relations du Royaume avec le Conseil de l’Europe, M. Maire s’est réjoui du “bilan positif et de la dynamique qui a caractérisé ces relations durant les dernières années, laquelle s’est matérialisée à travers l’adhésion du Royaume à plusieurs mécanismes juridiques du Conseil de l’Europe et par le biais d’importants projets de coopération ayant trait aux domaines d’expertise du Conseil”, conclut-on.