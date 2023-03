Le Maroc, un partenaire stratégique crédible pour la France et l’UE (député français)

mardi, 7 mars, 2023 à 15:42

Paris – Le Maroc est un “partenaire stratégique crédible pour la France et l’Union européenne (UE)’’, a affirmé le député français Christophe Naegelen.

“De par sa localisation géographique et son niveau de développement, le Maroc est amené à poursuivre son rôle de pont entre les continents africain et européen”, a souligné le député des Vosges et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée Nationale française, lors d’une rencontre avec le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi.

Le Royaume s’érige en “acteur clé dans la paix au Moyen Orient”, a assuré M. Naegelen, cité par un communiqué du consulat.

Il a, par ailleurs, salué l’initiative royale de lancer un Nouveau Modèle de Développement, qui vise une croissance économique génératrice d’emplois et une meilleure redistribution des richesses, ajoute le communiqué.

Le député français a, en outre, mis en avant le dynamisme de la communauté marocaine de France et son rôle de premier plan dans le raffermissement des relations économiques et socio-culturelles.