Le Maroc, le pays de l’Afrique du Nord qui “maîtrise le mieux la pandémie” de coronavirus (rapport)

mercredi, 27 mai, 2020 à 9:10

Madrid – Parmi les pays d’Afrique du Nord, le Maroc est le pays qui “maîtrise le mieux la pandémie” liée au nouveau coronavirus grâce aux mesures proactives entreprises par le Royaume depuis l’apparition des premiers cas, souligne un rapport publié récemment en Espagne.

“La crise liée au Covid-19 a révélé les points faibles de chaque pays de l’Afrique du Nord. Dans le cas du Maroc (…), le pays a fait une meilleure gestion de la pandémie”, ressort-il d’un rapport de la Chambre du Commerce de la région de Valence sur la gestion de la propagation du nouveau coronavirus et l’avenir des exportations de la région espagnole vers ses partenaires.

Le Maroc, qui a pris une batterie de mesures pour faire face à la pandémie, se positionne comme étant “un marché très prometteur avec d’énormes opportunités” pour les investisseurs dans l’après-Covid 19, fait observer le document.

Contrairement à d’autres pays de la région “dépendants directement des revenus pétroliers et touristiques” et qui seront les “pays les plus touchés” par la crise du coronavirus, le Maroc dispose de l’économie “la plus diversifiée” de l’Afrique du Nord, ce qui permettra au Royaume de renforcer sa position comme “une niche d’opportunités”, explique la Chambre de commerce de Valence, une région qui représente 10% du PIB de l’Espagne.

Ainsi, le rapport prévoit une augmentation des échanges commerciaux entre cette communauté autonome et le Maroc à partir du deuxième semestre de l’année en cours.

Le volume des échanges commerciaux entre la Communauté autonome de Valence et le Maroc est estimé actuellement à 1.200 millions d’euros.