Le Maroc est un pont entre l’Amérique latine, le monde arabo-islamique et le continent africain (ambassadeur)

vendredi, 16 avril, 2021 à 18:13

Madrid – Grâce à sa position géographique et sa double dimension méditerranéenne et atlantique, le Maroc est un pont entre l’espace ibéro-américain, le monde arabe et islamique et le continent africain, a souligné, vendredi, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

“Pour le Maroc, les relations avec les pays ibéro-américains ont toujours été une priorité et au plus haut niveau de l’État”, a relevé Mme Benyaich qui a pris part à une rencontre ayant réuni les membres observateurs partenaires dans le cadre du 27e sommet ibéro-américain qui aura lieu le 22 avril en Principauté d’Andorre.

Dans ce contexte, la diplomate marocaine a rappelé la tournée de SM le Roi Mohammed VI en 2004, la première d’un chef d’État arabe dans plusieurs pays de la région, faisant observer qu’elle a contribué à “ouvrir de nouvelles perspectives pour une relation renouvelée et multidimensionnelle”.

“Le Maroc accorde un intérêt constant aux pays ibéro-américains tant au niveau bilatéral que bi-régional”, a-t-elle ajouté, précisant que le Royaume, membre observateur de différentes organisations régionales, compte 11 ambassades dans ces pays et compte en ouvrir d’autres prochainement.

En plus, a poursuivi Mme Benyaich, depuis 2010, le Maroc est le premier pays africain et arabe à être un observateur associé du Secrétariat Général Ibéro-américain (SEGIB), participant activement à toutes les réunions.

Soulignant la pertinence de la thématique du prochain sommet ibéro-américain sur les Objectifs du développement durable, Mme Benyaich a assuré que le Maroc est convaincu que la mise en œuvre des 17 ODD contribuera à atténuer l’impact de la pandémie sur les populations les plus vulnérables et donc à déclencher la reprise post-Covid à laquelle aspire le monde entier.

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a toujours placé le développement humain au cœur de ses priorités et initiatives politiques, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a-t-elle affirmé.

Tirant profit des nombreuses affinités et des domaines de complémentarité avec les pays du SEGIB, le Maroc vise à renforcer davantage les liens de coopération dans tous les domaines du développement durable, notamment en matière d’égalité des sexes, de lutte contre la pauvreté, de formation professionnelle, d’entrepreneuriat, de croissance créatrice d’emplois et d’environnement, a fait noter l’ambassadeur, mettant l’accent sur l’importance d’aller de l’avant dans la coopération dans le domaine de l’éducation, qui constitue «un axe fondamental pour le développement humain».

«Le Maroc est disposé à identifier, avec les pays membres du SEGIB, les domaines de coopération à travers l’élaboration conjointe de programmes viables, l’échange d’expériences, ainsi que le développement d’initiatives et de projets dans le cadre multilatéral », a dit la diplomate marocaine.

A cet égard, Mme Benyaich a annoncé deux propositions de coopération substantielles, visant à promouvoir un échange de bourses entre le Maroc et tous les pays du SEGIB, précisant qu’il s’agit de 10 bourses d’études dans des établissements publics d’enseignement supérieur au Maroc, tous les frais étant pris en charge par le Royaume, et la participation à des sessions de renforcement des capacités pour un professionnel actif pour chaque pays ibéro-américain membre du SEGIB.

“La pandémie sanitaire liée au nouveau coronavirus qui secoue l’humanité nous interpelle, aujourd’hui plus que jamais, sur l’importance de la collaboration, la solidarité et la coopération dans le cadre du multilatéralisme, auquel le Maroc accorde un intérêt particulier, afin de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés”, a ajouté Mme Benyaich.